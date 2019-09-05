Чужое добро впрок не пойдет

Источник материала: Навiны Палесся



В знаменитом фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» ушлый вор Жорж Милославский призывал граждан хранить деньги в сберегательных кассах.

А вот мы в очередной раз призываем жителей не оставлять деньги в незапертых автомобилях. В поддержку этих слов удручающие факты: с мая по август было совершенно восемь краж из незапертых автомобилей. Четыре из них произошли в агрогородке Ольшаны, по одному случаю зафиксировано в деревнях Теребличи, Высокое и Оздамичи и агрогородке Большое Малешево. Самый большой «улов» мошенников составил более 1000 долларов. Люди оставляли в незапертых машинах с ключом в системе зажигания не только деньги, но и документы. Мол, хоть за границу садись и езжай, дорогой вор!

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь эти доверчивые граждане, которые стали жертвами мошенников, потеряли не только деньги, но и время, потраченное, чтобы их заработать. Показания потерпевших сводились приблизительно к одному: забыл закрыть на ночь, устал, вылетело из головы, раньше никто не воровал и в этом духе. Только денег, как ни прискорбно, ни в одном из этих случаев пока вернуть не удалось.

На страницах районной газеты много раз публиковались статьи на тему о профилактике краж. Приняли ли что-то из них к сведению наши читатели, посмотрели в ходе рейда, в который отправились вместе с начальником отделения милиции г. Давид-Городка Столинского РОВД Андреем Теслюком и заместителем председателя Ольшанского сельского исполнительного комитета Юлией Стрибулевич.

Выбрали населённый пункт – агрогородок Ольшаны, что вполне объяснимо. Тут живёт 7800 человек и зарегистрировано более четырёх тысяч автомобилей. Время выбрали тоже не случайное: около 22.00. Люди после трудового дня как раз готовятся отдыхать. Сначала посетили переулок Луговой, где не так давно была совершена кража. Благоустроенное и ухоженное место и, что самое главное, хорошо освещено. Дальше следуем по улице Октябрьской, где возле нового дома стоял микроавтобус. Хозяин техники Николай Тарасевич встретил нас с улыбкой, мол, спасибо, что побеспокоились. Мужчина сказал, что всегда закрывает свой автомобиль и деньги в нём не оставляет.

А вот молодой житель агрогородка, которого мы встретили на улице Горной, признался, что деньги оставляет. Но зато всегда закрывает автомобиль, тем более для этого стоит просто нажать на кнопку.

Кстати, в глубине этой улицы на глаза попадается незапертый автомобиль «Жигули» с ключами в системе зажигания. Интересен тот факт, что именно в этом месте на противоположной стороне улицы год тому уже была совершена кража. Хозяин автомобиля отшутился: а у меня нечего воровать. Но ведь когда-то может и будет…

Проехали и по другим улицам Ольшан. Где-то ещё трудились люди, с которыми мы побеседовали.

А завершился наш рейд возле «GRO-KAFE», на веранде которого сидели две компании юношей и девушек. И те и другие внимательно выслушали цель нашей акции. Автоледи Татьяна Сыса, которая пришла сюда вместе с подружками Марией Вабищевич и Марией Симонович, рассказала, что несколько лет водит «Nissan Micra». Машину свою любит, поэтом всегда закрывает её. А деньги хранит в сумочке, которая всегда с ней.

Результаты рейда очень радуют. А вот ворам хочется пожелать одуматься, ведь чужое добро впрок не пойдёт. А испортить судьбу себе такими «делами» ох как можно…

Анна

МЕЛЬНИК

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