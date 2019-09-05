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Стремление найти себя

06.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Стремление найти себя
Анастасия – учащаяся 10 класса Столинской государственной гимназии. Среди учебных предметов выделяет химию и биологию.
С огромным удовольствием уже три года Анастасия занимается в школьном театре под руководством учителя английского языка Анны Протосовицкой. Благодаря талантливому педагогу Настя раскрылась в театральной деятельности. Учащаяся с особым чувством радости, восторга вспоминает каждую свою роль. Причем постановки исполняются на иностранном языке. Поэтому у актёров есть возможность не только пополнить лексический запас, но и уверенно использовать его в практической деятельности. Анастасия даже награды имеет за лучшее исполнение роли, радуется вместе с коллективом успехам не только на районном, но и на областном уровне.
С Союзом молодёжи впервые столкнулась ещё в восьмом классе. Ей так понравились направления деятельности общественного объединения, что девушка решила стать одной из его участников. На праздновании Дня Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь в торжественной обстановке на главной площади города ей, как и многим другим ребятам, вручили членский билет.
Анастасия вступила в волонтёрский отряд «Доброе сердце», который функционирует на базе гимназии. Волонтёры вместе с педагогами Натальей Добринец, а теперь с Ириной Желенговской провели массу мероприятий, сделали много добрых дел: посадка деревьев, благоустройство территории учреждения и города, помощь одиноким и пожилым, забота о людях с инвалидностью и детях-сиротах, детях из неблагополучных семей и др. Анастасия отмечает, что каждое такое мероприятие помогает ей понять, насколько важны в наше время сочувствие, добро и внимание. Особой теплотой ей хочется окружить детей в социально-педагогическом центре, подарить им то, чего они лишены. Слёзы наворачиваются на глаза девушки, когда она наблюдает, как радуются другие, поэтому и принимает участие в благотворительных акциях, чтобы сделать что-то хорошее для людей.
В будущем Анастасия видит себя фармацевтом. Считает, что это очень интересная профессия. Быть компетентным в вопросах медицины и хорошо знать характеристику медпрепаратов – это всегда пригодится в жизни. Эти знания необходимы и в семье при выборе лекарств и т. д. А еще девушку привлекают те аптеки, в которых до сих пор самостоятельно готовят лекарства.
Анастасия считает, что получить высшее образование очень важно. На это всегда обращала внимание мама Анна Николаевна, которая работает учителем математики в средней школе № 2 г. Столина. Мама для Насти – пример для подражания. Она благодарна самому родному человеку за её доброту, внимание, понимание и искренность, доверие и поддержку в семье. Старшая сестра Владислава уже получила высшее образование, брат Андрей также учится в вузе. Строит планы на будущее и Настя и желает молодёжи не стоять на месте, а стремиться найти себя и идти вперед, достигая целей, не упуская из рук удачу.
В свободное время девушка любит кататься на велосипеде. Также её интересует мастерство декупажа. Любит готовить, особенно печь кексы и пироги. В будущем хочет закончить курсы визажа, чтобы научиться самостоятельно создавать неповторимые образы, дарить красоту и хорошее настроение.
Своим сверстникам советует не сидеть дома и не прожигать время за компьютером или телефоном, а стать чуточку добрее и искреннее, обращая внимание и принимая участие в разных мероприятиях. Важно проявить свою индивидуальность, заявить о себе, о том, что мы можем полезного и нужного принести в наше общество.
Людмила
КАСПЕРОВИЧ
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Анастасия – учащаяся 10 класса Столинской государственной гимназии. Среди учебных предметов выделяет химию и биологию. С огромным удовольствием уже три
 
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