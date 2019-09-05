Президент приехал в Брест: открывает развязку и празднование 1000-летия, побывает в крепости

Источник материала: Tut.by

Президент Александр Лукашенко 6 сентября принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста. Символическую ленту вместе с ним перерезали председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и генеральный директор ОАО «Строительный трест № 8» Павел Сацута, сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента

На церемонию открытия позвали и тех, кто строил развязку — работников дорожно-строительных организаций.

— Вы с честью выполнили мое поручение. Решение о строительстве этого объекта было не просто правильным и своевременным — если честно, мы припозднились со строительством. Брест является приграничным транзитным городом, его железнодорожный узел — одним из звеньев нового Шелкового пути… Брест был, есть и будет транзитным городом, но люди от этого страдать не должны. И вы сделали хороший подарок не только себе, но и своим землякам, — цитирует Лукашенко «Звязда».

Президент обратил внимание, что этот объект был построен с опережением сроков на два месяца, и отметил, что развязку спроектировали и построили брестские специалисты.

— Молодцы! Значит, умеете это делать.

Лучший подарок — это тот, что сделан своими руками, считает президент. «Мосты — это цветы планеты, они украшают землю», — процитировал Лукашенко прочитанную еще в детстве метафору.

Александр Лукашенко 6 сентября совершает рабочую поездку в Брест, где в эти дни празднуют 1000-летию города. Он уточнил у губернатора области Анатолия Лиса, успели ли к юбилею сделать все, что планировалось, а также заслушал краткий доклад о ходе полевых работ и ситуации в сельском хозяйстве области.

Сейчас президента ждут в центре города на торжественном начале празднования 1000-летия. Также он собирается в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».