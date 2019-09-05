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Лукашенко будет подталкивать Беларусь к новым технологиям

06.09.2019 12:05 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Президент совершает 6 сентября рабочую поездку в Брест, который празднует 1000-летний юбилей. Во время поездки президент пообщался с трудовыми коллективами, строившими Западный обход Бреста и торжественно открыл дорожную развязку.

Глава государства ознакомился с проделанной работой по подготовке к празднованию 1000-летия города, поинтересовался социально-экономическим развитием региона. На церемонии открытия Западного обхода присутствовали представители трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, участвовавших в возведении развязки. Президент пообщался с ними, заявив, что Беларусь должна переходить на современные технологии.

«Моя цель всегда и везде - мы должны все делать сами. И даже если чего-то когда-то не делали - надо научиться, технологий достаточно.  Поэтому потихоньку будем подталкивать вас к тому, чтобы вы осваивали новые технологии», - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что агитирует за сохранение строительных коллективов даже в том случае, когда для них нет работы. В этой ситуации он предложил перепрофилироваться на близкие работы.

«Не всегда и в стране хватает средств, чтобы занять строителей. Может быть, надо было давно перепрофилировать, где-то что-то закрыть, но мне жалко потерять строителей», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Лукашенко также подчеркнул, что дорожна развязка - уникальный объект, который был построен с опережением на два месяца. 

«Молодцы! Значит, умеете это делать. А решение о возведении этого объекта было правильным, своевременным. Если честно, то мы запоздали со строительством этого объекта. Брест является приграничным транзитным городом, его железнодорожный узел - одним из звеньев нового Шелкового пути», - сказал Александр Лукашенко.

 
Теги: Брест
 
 
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Президент совершает 6 сентября рабочую поездку в Брест, который празднует 1000-летний юбилей. Во время поездки президент пообщался с трудовыми коллективами,...
 
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Президент приехал в Брест: открывает развязку и празднование 1000-летия, побывает в крепости
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