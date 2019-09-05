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Более 1,5 тысячи украинцев за три дня пересекли границу с Беларусью, чтобы собирать дикоросы

06.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Более 1,5 тысячи украинцев за три дня пересекли границу с Беларусью, чтобы собирать дикоросы
Жители десяти украинских населенных пунктов, среди которых Дроздынь, Березовое, Познань, Старое Село, Заболотье, с 1 сентября получили законное право посещать Ольманские болота в Беларуси в упрощенном порядке. На участке Пинского пограничного отряда на основе двухстороннего соглашения открыты и будут действовать до 15 ноября три места упрощенного пропуска.

По словам официального представителя Пинского погранотряда Михаила Бут-Гусаима, это второй в этом году этап упрощенного пропуска через государственную границу. Первый был с 1 июля по 10 августа. Тогда украинские сельчане шли к нам за черникой, всего границу пересекли более 4 тысяч раз.

Всего же в этом году около 750 украинцев, среди них есть и дети, на основе ранее полученных пропусков могут пересекать границу по «упрощенке» с 8 утра, чтобы собирать дикоросы. Вернуться на территорию Украины они обязаны не позднее 20 часов вечера каждого дня.

Сельчане говорят, в этом году хороший урожай клюквы, а опытный сборщик за день может собрать до 40 килограммов ягоды. Меж тем есть и те, кто поспешили. В этом году пинские пограничники уже задержали на территории Полесского лесхоза 14 нарушителей-ягодников. К примеру, 29 августа, не дожидаясь старта упрощенного пропуска, в болота пошли три жительницы деревни Старое Село и одна из города Ровно. Задержанные без документов собирали клюкву в километре от границы. Одну из сельчанок, учитывая ее преклонный возраст (1948 года рождения), после административных процедур передали украинской стороне. Остальных доставили в погранкомендатуру «Речица».

Одну из сборщиц ягод ранее депортировали из страны на два года, теперь попасть в Беларусь она не сможет в течение пяти лет. Остальным за нарушение грозит депортация сроком на три года.

По информации SB.BY.

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