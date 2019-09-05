Президент подарил Бресту экземпляр Брестской библии: объясняем почему это круто

Источник материала: Tut.by

6 сентября на церемонии открытия празднований, посвященных тысячелетию Бреста , президент Беларуси Александр Лукашенко вручил городу экземпляр Брестской библии.



Александр Лукашенко демонстрирует экземпляр Брестской Библии 6 сентября 2019 года

— В такой знаменательный день примите еще один дар, достойный такой великой даты, — это экземпляр Брестской Библии, отпечатанной здесь почти полтысячелетия назад. Это вечноживая книга возвращается к себе домой, — сообщил Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что экземпляр Брестской Библии за свои деньги выкупили и привезли на Родину брестские предприниматели.



Люди собрались на площади Ленина в Бресте послушать поздравления президента

— Нам выпало великое счастье взять наш цветущий Брест за руку и ввести его в новое тысячелетие. Это величайшая ценность в жизни каждого человека. Желаю вам мира и добра. Живите дружно. Желаю вам здоровья. Все остальное мы найдем, купим, заработаем. Смотрите своих детишек. Я счастлив сюда приехать и услышать, что вы единственный город, который прирастает населением и не только за счет мигрантов, — резюмировал Александр Лукашенко.

Город давно мечтал получить свой экземпляр Брестской Библии. Книга была отпечатана в 1563 году на брестской типографии по приказу и на деньги берестейского старосты, канцлера Великого Княжества Литовского князя Николая Радзивилла «Черного».



Брестскую Библию уносят со сцены

Это издание было одним из первых полных переводов нового времени с языков оригинала: иврита и греческого языка. Использовалась также латинская Вульгата. Ему предшествовали Библия Лютера (1534) и Женевская Библия 1560 года, сообщает Википедия.

Музеи, библиотеки и коллекционеры многих стран охотятся за Брестской Библией, принимая во внимание «почтенный» возраст, великолепное качество издания, малое количество сохранившихся экземпляров, исторические достоинства, писала газета «Вечерний Брест». Издание, выпущенное в свет в первой типографии на территории современной Беларуси, содержит уникальные гравюры, которые включены в состав национального достояния Беларуси и многих других стран Европы.

Получить редчайший, аутентичный фолиант в 738 страниц — огромная удача. Неполных экземпляров этого издания известно чуть более сотни, полных — около десятка. По данным «Вечернего Бреста», за последние 50 лет только дважды Брестская Библия появлялась на аукционах.