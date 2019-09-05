ТЦ «Мандарин Плаза» в Гомеле чуть не обесточили за долги. Без работы может остаться тысяча человек

Источник материала: Tut.by

Собственники и арендаторы торговых объектов самого крупного в Гомеле торгового центра узнали о проблемах за день до планируемого блэкаута не от администрации управляющей организации «Белинвестплаза», с которой они рассчитываются за электроэнергию, — от местных властей.



Фото: Вячеслав Коломиец

Торговый центр «Мандарин Плаза», построенный на площадях бывшего завода эмальпосуды, снабжается электроэнергией по старой схеме через расположенный рядом «Завод Сантэкс». Между ним и ООО «Белинвестплаза» в 2015 году был заключен договор об обеспечении электропитания. А в 2018 году представители Энергосбыта выявили факт недоучета потребленной торговым центром электрической энергии. Был проведен перерасчет на сумму более 1,2 млн рублей, которую к тому времени «Сантэкс» уже перечислил в пользу «Гомельэнерго».





Еще в ноябре прошлого года завод направил собственнику торгового центра претензию с требованием оплатить задолженность, а также пеню в размере 230 тыс. рублей и проценты за пользование чужими деньгами в таком же размере. До января никаких шагов по оплате долга не последовало, и уже в начале года «Сантэкс» был готов прекратить электроснабжение «Мандарина», но не стал этого делать после совещаний в администрации Советского района и городском исполкоме.

Дело рассматривалось в Экономическом суде Витебской области (юридический адрес ответчика находится в Орше — прим ред.). Требования «Сантэкса» были удовлетворены частично. Предписано взыскать с «Белинвестплазы» в пользу истца более 1,1 рубля, а также судебные расходы. В конце августа была рассмотрена апелляция завода по поводу суммы, но суд оставил решение без изменений. Оно вступило в законную силу, а счет управляющей организации был арестован. Когда это произошло, ООО перестало платить и за текущее потребление электроэнергии.

Интересно, что предприниматели все это время исправно рассчитывались с «Белинвестплазой» по показаниям счетчиков, установленных в их торговых объектах. Сейчас же их просят доплатить за неучтенную энергию. Суммы зависят от площади занимаемых объектов, а также мест общего пользования и измеряются в тысячах евро. Многие не готовы к таким выплатам, более того, сомневаются, что они в итоге попадут на счет завода, поскольку текущие платежи «тоже где-то зависли». Свои опасения они высказали вечером 4 сентября в актовом зале гимназии № 46, куда их пригласили местные власти и рассказали о планируемом отключении объекта и причинах инцидента.





Встреча длилась более двух часов. Люди пытались разобраться, почему так произошло, высказывали недовольство работой руководства «Беинвестплазы», уточняли, сколько стоит независимая от завода схема электроснабжения. Лично руководитель не прибыл на эту встречу, с представителями власти, собственниками и арендаторами вела диалог его заместитель. Кто-то высказал пожелание заключить договоры с «Сантэксом» и рассчитываться за электроэнергию напрямую, но директор предприятия Валерий Малец объяснил, что технически это невозможно — индивидуальное подключение в торговом центре не предусмотрено.









В сентябре «Завод Сантэкс» расторг договор на электроснабжение. Впрочем, он готов предоставить заводские электросети для питания торгового центра при условии, что рассчитываться «Белинвестплаза» будет с энергетиками напрямую.

Люди покидали собрание на эмоциях. Еще вчера никто не знал, о чем договорятся оставшиеся в школьном актовом зале представители власти, «Белинвестплазы» и «Завода Сантэкс». В центре работают 173 торговых объекта и семь предприятий общепита, без работы могут остаться около тысячи человек.

Утром 5 сентября в адрес завода за подписью директора «Белинвестплазы» поступило гарантийное письмо, в котором он пообещал до 9 сентября оплатить долг, выставленный за неучтенную электроэнергию, а до 20 сентября погасить текущую задолженность.