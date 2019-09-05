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«Принимала от коммерсантов материальные ценности». Дело чиновницы Минздрава передали в суд

06.09.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Reuters

— С декабря 2009 года по 15 мая 2018 года она неоднократно принимала от представителей коммерческих структур материальные ценности, приобретала выгоды имущественного характера, — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве заявили, что взятки передавались ей за содействие в организации государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств, поставляемых в Беларусь, а также выдачу Минздравом разрешений на их реализацию.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 и ч. 3 ст. 430 (получение взятки в крупном и особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Ранее примененную к обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Напомним, Людмилу Реутскую задержали в сентябре прошлого года.

 
 
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- С декабря 2009 года по 15 мая 2018 года она неоднократно принимала от представителей коммерческих структур материальные ценности, приобретала выгоды имущественного...
 
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