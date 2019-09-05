Женщина похитила деньги и драгоценности у мужчины, которые тот накопил на лечение жены

Источник материала: Tut.by

В Минске у жителя Витебска украли деньги, которые тот собрал на лечение жены. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: minsk.mvd.gov.by

У 52-летнего мужчины из Витебска тяжело заболела жена. Вместе с родственниками он собрал деньги на лечение в Минске. Близкие помогли не только деньгами, но и дорогими украшениями. Общая сумма собранных средств составила порядка 24 тысяч рублей.

Но женщину спасти не удалось, она умерла — деньги на лечение не пригодились. Из-за этого мужчина много выпил и оказался на железнодорожном вокзале в Минске, откуда его забрала 35-летняя знакомая (раньше она помогала ухаживать за больной). Она добралась с мужчиной до гостиничного номера. Когда тот уснул, знакомая похитила драгоценности и деньги, собранные на лечение.

Утром мужчина подумал, что его ограбили на вокзале. Обратились в милицию его родственники из Витебска. Правоохранители задержали 35-летнюю женщину дома, которая часть похищенного успела сдать в ломбард, а деньги потратить. Раньше к уголовной ответственности она не привлекалась.

Материалы проверки передали в Октябрьский (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям женщины дадут правовую оценку.