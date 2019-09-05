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Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

06.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
Решение президиума Брестского областного Совета депутатов и Брестского областного исполнительного комитета от 2 сентября 2019 г. № 88/531 «Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва»

На основании пункта 1 части восьмой статьи 24, статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь, рассмотрев протоколы заседания руководящих органов политических партий, других республиканских общественных объединений, протоколы собраний трудовых коллективов, заявления избирателей о выдвижении представителей в составы окружных избирательных комиссий, президиум Брестского областного Совета депутатов и Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛИ:

  1. Образовать окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в количестве 13 (тринадцати) членов каждая в составах согласно приложению.
  2. Председателям городских и районных исполнительных комитетов, главам администраций районов г. Бреста, на территории которых размещаются окружные комиссии, в установленном порядке обеспечить проведение первых заседаний соответствующих окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
  3. Главному управлению идеологической работы и по делам молодежи Брестского областного исполнительного комитета обнародовать (опубликовать) настоящее решение в семидневный срок со дня его принятия в газете «Заря».
Председатель Брестского областного Совета депутатов
  Ю.И.Наркевич		   Председатель Брестского областного исполнительного комитета
А.В.Лис
    Управляющий делами Брестского областного исполнительного комитета
Г.Н.Хвалько

Приложение
к решению президиума 
Брестского областного Совета 
депутатов и Брестского областного 
исполнительного комитета
02.09.2019 № 88/531

Состав окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Окружная избирательная комиссия Столинского избирательного округа № 16 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:

Барановский

Александр Иванович 

 от Белорусской патриотической партии 
Бокша

Наталья Васильевна 

 от общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Веренич

Владимир Петрович 

 от Коммунистической партии Беларуси 
Лахадынова

Елена Сергеевна

 от общественного объединения «Белорусский союз женщин» 
Лешкевич

Наталья Антоновна

 от Белорусского профессионального союза работников образования и науки 
Лешкевич

Александр Иванович 

 от граждан путем подачи заявления
Максимович

Анатолий Капитонович 

 от граждан путем подачи заявления
Микулич

Алексей Васильевич 

 от Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Миронович

Валентина Васильевна 

 от Белорусского общественного объединения ветеранов
Пышняк

Роман Васильевич 

 от Белорусской партии левых «Справедливый мир»
Сидоревич

Сергей Федорович 

 от Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Стельмах

Александр Михайлович

 от Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений 
Хомич

Екатерина Николаевна

 от общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» 

Местонахождение окружной избирательной комиссии: г. Столин, ул. Советская, 69, административное здание Столинского райисполкома, кабинет 87, телефон  8 (01655) 2 02 07.

 
Теги: Брест
 
 
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Решение президиума Брестского областного Совета депутатов и Брестского областного исполнительного комитета от 2 сентября 2019 г. № 88/531 «Об образовании
 
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