Решение президиума Брестского областного Совета депутатов и Брестского областного исполнительного комитета от 2 сентября 2019 г. № 88/531 «Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва»
На основании пункта 1 части восьмой статьи 24, статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь, рассмотрев протоколы заседания руководящих органов политических партий, других республиканских общественных объединений, протоколы собраний трудовых коллективов, заявления избирателей о выдвижении представителей в составы окружных избирательных комиссий, президиум Брестского областного Совета депутатов и Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛИ:
- Образовать окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в количестве 13 (тринадцати) членов каждая в составах согласно приложению.
- Председателям городских и районных исполнительных комитетов, главам администраций районов г. Бреста, на территории которых размещаются окружные комиссии, в установленном порядке обеспечить проведение первых заседаний соответствующих окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
- Главному управлению идеологической работы и по делам молодежи Брестского областного исполнительного комитета обнародовать (опубликовать) настоящее решение в семидневный срок со дня его принятия в газете «Заря».
|Председатель Брестского областного Совета депутатов
Ю.И.Наркевич
|Председатель Брестского областного исполнительного комитета
А.В.Лис
|Управляющий делами Брестского областного исполнительного комитета
Г.Н.Хвалько
Приложение
к решению президиума
Брестского областного Совета
депутатов и Брестского областного
исполнительного комитета
02.09.2019 № 88/531
Состав окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия Столинского избирательного округа № 16 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:
|Барановский
Александр Иванович
|от Белорусской патриотической партии
|Бокша
Наталья Васильевна
|от общественного объединения «Белорусский фонд мира»
|Веренич
Владимир Петрович
|от Коммунистической партии Беларуси
|Лахадынова
Елена Сергеевна
|от общественного объединения «Белорусский союз женщин»
|Лешкевич
Наталья Антоновна
|от Белорусского профессионального союза работников образования и науки
|Лешкевич
Александр Иванович
|от граждан путем подачи заявления
|Максимович
Анатолий Капитонович
|от граждан путем подачи заявления
|Микулич
Алексей Васильевич
|от Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса
|Миронович
Валентина Васильевна
|от Белорусского общественного объединения ветеранов
|Пышняк
Роман Васильевич
|от Белорусской партии левых «Справедливый мир»
|Сидоревич
Сергей Федорович
|от Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
|Стельмах
Александр Михайлович
|от Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений
|Хомич
Екатерина Николаевна
|от общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Местонахождение окружной избирательной комиссии: г. Столин, ул. Советская, 69, административное здание Столинского райисполкома, кабинет 87, телефон 8 (01655) 2 02 07.