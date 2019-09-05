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Результаты подготовки к уборочной кампании 2019 года

06.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На территории Гомельской области находится 50 предприятий, на балансе которых имеется 77 зерносушильных комплексов сезонного действия работающих на газообразном виде топлива. В Буда-Кошелевском районе 2 предприятия имеют 5 зерносушильных комплексов, работа которых предусмотрена на газообразном топливе.

Пуск в работу вышеуказанных агрегатов разрешается после обеспечения соответствующих требований промышленной безопасности, а также после проведения обследования потенциально опасного объекта представителем Госпромнадзора.

По результатам проведенных обследований выявлено 28 нарушений требований технических нормативных правовых актов определяющих безопасные условия эксплуатации поднадзорного оборудования. Руководителям предприятий были вручены под роспись либо направлены заказным письмом с уведомлением о вручении сведения с указанием выявленных в ходе обследования нарушений. По всем нарушениям, субъектами хозяйствования, предоставлены документы об устранении.

При проведении мероприятий были выявлены следующие наиболее характерные нарушения: отсутствуют документы, подтверждающие квалификацию рабочих, обслуживающих ПОО; отсутствуют удостоверения у рабочих эксплуатирующих газифицированные зерносушильные комплексы на право обслуживания потенциально опасных объектов; не проведена проверка знаний обслуживающего персонала по вопросам промышленной безопасности; отсутствует акт специализированной организации о проверке технического состояния дымовых каналов; отсутствуют технологические инструкции и инструкции по охране труда для лиц, занятых технической эксплуатацией объектов газораспределительной системы и газопотребления; не проведены текущий ремонт газопроводов и газового оборудования и систем автоматизации ЗСК и планово-предупредительный ремонт ЗСК и вспомогательного оборудования.

В целях недопущения срыва уборочной кампании зерновых и заготовки кормов, а также в порядке информирования о прохождении обследований субъектов хозяйствования на предмет готовности сезонных газоиспользующих установок к работе в уборочную кампанию 2019 года областным управлением был проинформирован Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет.

В.Г.Домасевич, ведущий государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора     

 
 
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На территории Гомельской области находится 50 предприятий, на балансе которых имеется 77 зерносушильных комплексов сезонного действия работающих на...
 
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