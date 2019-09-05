Мобильная группа посетила Буда-Кошелевский филиал Рогачевского МКК по производству сыров и строительную площадку

Источник материала: Газета Авангард

На неделе мобильная группа райисполкома с участием заместителя председателя райисполкома Геннадия Вамбрикова посетила Буда-Кошелевский филиал Рогачевского МКК по производству сыров и строительную площадку многоквартирного жилого дома по улице Совхозной в районе дома №23 райцентра.

Первым объектом посещения стал Буда-Кошелевский филиал Рогачевского МКК по производству сыров – одно из лучших предприятий в районе по организации охраны труда. Здесь своевременно проводятся инструктажи, все технологическое оборудование соответствует требованиям охраны труда, территория филиала и цехов содержатся в чистоте и порядке, работники на местах обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. Приятно порадовали проверяющих и санитарно-бытовые помещения, где созданы все необходимые условия. Специалисты мобильной группы обратили внимание и на ремонт актового зала, в котором размещен стенд по охране труда. Подводя итог визита, Геннадий Вамбриков подчеркнул, что в организации обеспечивается безопасность работников при эксплуатации территорий, помещений, оборудования, а также осуществляется контроль за использованием и применением средств индивидуальной защиты.









Как известно, 2019 год объявлен Годом безопасности труда в строительстве. Только в нынешнем году за 7 месяцев в Гомельской области в сфере строительства зафиксировано 4 случая тяжелого травматизма. Поэтому визит мобильной группы на строительную площадку многоквартирного жилого дома по ул. Совхозной г. Буда-Кошелево в районе дома №23 был неслучаен. Первое, что бросилось в глаза проверяющим, – отсутствие защитной каски на одном из строителей, выполнявшем работы на высоте. Кроме того, работники подрядной организации ООО «Групп Арт Монтаж» были допущены к работе без проведения инструктажей по охране труда. В целом, как отметила начальник отдела занятости и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Адашкевич, к уровню обеспечения безопасности на строительном объекте особых нареканий нет.





К слову, 4 сентября в рамках проведения Единого дня безопасности в организациях района прошли Дни охраны труда.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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