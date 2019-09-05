|
Слишком жаркий июнь, слишком холодный июль. Каким было это лето на Могилевщине
06.09.2019 14:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Июнь — жаркий, июль — холодный, август — в принципе, нормальный. В Могилевоблгидромете проанализировали, каким было лето-2019,
Самым жарким месяцем лета оказался июнь. Средняя по области температура составила +20,6°С. А это на 4 градуса выше нормы! Самым же холодным месяцем стал июль с температурой воздуха в среднем по области +16,5°С, рассказала начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией Могилевоблгидромета Елена Тюхай. Температура воздуха в августе была близка к норме и составляла +16,8°С при норме +17°С.
Дефицит осадков наблюдался лишь в июне, когда в большинстве районов выпало всего 35−55% от нормы. Самым дождливым месяцем стал июль.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя температура воздуха в июне превысила норму на 4 градуса!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)