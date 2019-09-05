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Слишком жаркий июнь, слишком холодный июль. Каким было это лето на Могилевщине

06.09.2019 14:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Июнь — жаркий, июль — холодный, август — в принципе, нормальный. В Могилевоблгидромете проанализировали, каким было лето-2019, сообщает ТРК «Могилев». И, говорят синоптики, оно оказалось теплым: средняя температура воздуха составила +18°С при норме +17,2°С. Однако тепло по летним месяцам и осадки распределились неравномерно.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Самым жарким месяцем лета оказался июнь. Средняя по области температура составила +20,6°С. А это на 4 градуса выше нормы! Самым же холодным месяцем стал июль с температурой воздуха в среднем по области +16,5°С, рассказала начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией Могилевоблгидромета Елена Тюхай. Температура воздуха в августе была близка к норме и составляла +16,8°С при норме +17°С.

Дефицит осадков наблюдался лишь в июне, когда в большинстве районов выпало всего 35−55% от нормы. Самым дождливым месяцем стал июль.

 
Теги: Могилев
 
 
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Средняя температура воздуха в июне превысила норму на 4 градуса!
 
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