Слишком жаркий июнь, слишком холодный июль. Каким было это лето на Могилевщине

Источник материала: Tut.by

Июнь — жаркий, июль — холодный, август — в принципе, нормальный. В Могилевоблгидромете проанализировали, каким было лето-2019, сообщает ТРК «Могилев». И, говорят синоптики, оно оказалось теплым: средняя температура воздуха составила +18°С при норме +17,2°С. Однако тепло по летним месяцам и осадки распределились неравномерно.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Самым жарким месяцем лета оказался июнь. Средняя по области температура составила +20,6°С. А это на 4 градуса выше нормы! Самым же холодным месяцем стал июль с температурой воздуха в среднем по области +16,5°С, рассказала начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией Могилевоблгидромета Елена Тюхай. Температура воздуха в августе была близка к норме и составляла +16,8°С при норме +17°С.

Дефицит осадков наблюдался лишь в июне, когда в большинстве районов выпало всего 35−55% от нормы. Самым дождливым месяцем стал июль.