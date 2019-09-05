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«В школу с «Добрым сердцем»

06.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Присоединиться к благим начинаниям может каждый желающий. Даже самая небольшая помощь способна значительно облегчить кому-то подготовку к школе. 5 сентября активисты первичной организации Тюхай Анна и Литвинчик Дарья, совместно с секретарём первички Александром Викторовичем Осипенко, поздравили будущих октябрят с началом учебного года и вручили им подарки. Акция направлена на оказание поддержки многодетным и неполным семьям, тем, кто испытывает трудности при подготовке детей к учебному году.

Секретарь п/о ОО «БРСМ» ГУО «Средняя школа №3 г. Борисова» А.В. Осипенко

 
 
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Акция «В школу с «Добрым сердцем» традиционно проходит в первичной организации общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодёжи"...
 
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