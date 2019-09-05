Какое наказание ждет тех, кто не оплачивает штрафы ГАИ?

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Согласно КоАП РБ на их основании были составлены административные постановления о наложении штрафов, – сообщил инспектор ДПС ОГАИ Борисовского РУВД Дмитрий Владимирович Жандаров. – К сожалению, не все участники дорожного движения их оплачивают. На сегодняшний день неплательщиками являются 3617 человек. Материалы в отношении этих граждан переданы в отдел принудительного исполнения наказаний для взыскания штрафов в судебном порядке.

В соответствии со ст. 15.3 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь штраф должен быть уплачен должником не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа. В случае если данное постановление было опротестовано, но жалоба осталась без удовлетворения, штраф оплачивается в срок не позднее одного месяца со дня уведомления об этом. Произвести оплату можно в любом отделении банка по индивидуальному номеру нарушения, указанного в постановлении Госавтоинспекции, а также через приложения Интернет- и М-Банкинг в разделе «Штрафы ГАИ». Исключение составляют штрафы, взимаемые на месте.

В соответствии со ст. 15.4 ПИКоАП РБ в случае неуплаты штрафа должником в установленный срок, в отдел принудительного исполнения наказаний направляется представление. Сотрудники ОПИ могут взыскать штраф путем вычета установленной суммы из заработной платы должника. Кроме этого, может производиться арест денежных средств неплательщика либо расходные операции по его расчетным счетам могут быть приостановлены.

В соответствии со ст. 482 Гражданско-процессуального кодекса РБ сотрудники ОПИ могут наложить арест на имущество должника, в том числе на его денежные средства, приостановить полностью или частично операции по текущим и иным банковским счетам, описать или арестовать его имущество, изъять правоустанавливающие документы, в т.ч. и ценные бумаги. Если же должник продолжает уклоняться от оплаты, ездит на автомобиле и получает при этом очередные штрафы, меры воздействия могут быть и более серьезными. К примеру, принимается решение о временном ограничении на выезд должника за пределы Республики Беларусь, а также временном ограничении права на управление механическими транспортными средствами, маломерными судами.

Татьяна САКОВИЧ