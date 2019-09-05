Национальный исторический музей выставит знаменитые фотоработы Моисея Наппельбаума

Источник материала: Полымя

Выставка «Моисей Наппельбаум. Портрет эпохи», приуроченная к 150-летию со дня рождения выдающегося фотомастера, откроется 13 сентября в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в музее.





Моисей Наппельбаум — одно из самых значимых имен в истории фотографии. Он считается основоположником художественного и психологического фотопортрета.

Впервые в Беларуси будут показаны его оригинальные снимки, самые знаменитые портреты знаковых деятелей культуры, науки и политики прошлого века: Анны Ахматовой, Александра Блока, Сергея Есенина, Всеволода Мейерхольда, Максима Горького, Алексея Толстого, Дмитрия Шостаковича, Бориса Пастернака, Владимира Ленина, Семена Буденного, Анатолия Луначарского, Галины Улановой, Льва Ландау, Отто Шмидта и многих других. Работы находятся в музеях, входят в учебники по фотографии и истории. На выставке будет более 100 портретов, созданных Наппельбаумом. Фотографии предоставлены Borodulin Collection — одной из крупнейших в мире коллекций классической советской фотографии.





Будут показаны личные документы и ранние работы минского периода из фондов Национального исторического музея Беларуси и Национального исторического архива. Также будет представлена личная камера Наппельбаума. Именно на нее в 1918 году он снял известный портрет Ленина.

Наппельбаум родился в Минске, здесь открыл свою первую портретную студию. В поисках знаний и опыта странствовал по всему миру: Смоленск, Москва, Одесса, Варшава, затем Нью-Йорк, Питтсбург и другие города США. Его фотоателье в Петрограде было настоящим творческим клубом, в стенах которого собирались Ахматова, Мандельштам, Блок, Гумилев.

Организаторами проекта выступают Национальный исторический музей Беларуси и Центр белорусско-еврейского культурного наследия. Выставка будет работать по 15 октября.

Источник: БелТА