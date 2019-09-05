Минлесхоз предложил исключить рысь из Красной книги. Но биологи против

Источник материала: Tut.by

В начале августа Министерство лесного хозяйства направило в Совмин письмо, где рассматривалась возможность исключиения рыси из Красной книги. Но против этого выступили биологи. Этот хищник уже почти 40 лет находится под особой охраной государства.



Фото: nalibokiforest.info

Изменить статус рыси Минлесхоз порывался еще в 2017 году: предложили перевести шесть видов диких животных в разряд охотничьих. В список попала рысь, а также несколько птиц из Красной книги. Этот шаг министерство тогда объясняло желанием «увеличить спрос на охоту среди населения республики и зарубежья». Но специалисты возмутились, и все осталось по-прежнему.

А в августе этого года в интернете появилась петиция . Авторы отреагировали на письмо, которое Министерство лесного хозяйство незадолго до этого направило в Совмин. Причем, это был ответ Минлесхоза на запрос Совмина.

Суть документа сводится к тому, что рысь можно перевести из Красной книги в список охотничьих видов.

«В настоящее время численность рыси в Беларуси, как и тренды ее изменения, достоверно не установлены. (…) Прямой обязанности по ее учету не несет ни один государственный орган или организация. Сейчас численность охотничьих видов животных (…) имеет гораздо больший уровень контроля, чем виды, включенные в Красную книгу. По данным статистической отчетности, численность рыси в Беларуси составляет 430 особей, в то же время по данным охотпользователей, предоставленным в мае 2019-го в Министерство лесного хозяйства, численность вида составила 832 особи. Абсолютное число охотпользователей заявляют о росте численности популяции рыси, а также об увеличении ущерба охотничьему хозяйству от рыси».

Там же высказано мнение, что в реальности рысей больше, да и в стране складываются все условия для увеличения численности. А потому «считаем более эффективным решением выведение рыси из Красной книги и включение этого вида в список нормируемых видов охотничьих животных».

Авторы петиции с этим категорически не согласны: «С территории Беларуси еще до войны исчез последний дикий кот, а теперь угроза истребления может нависнуть и над рысью, единственным диким кошачьим в фауне страны».



Фота: Вадзім Сідаровіч, TUT.BY

Как выяснил TUT.BY, против предложения вывести рысь из Красной книги выступили многие биологи, а также Министерство природы, Научно-практический центр по биоресурсам при Академии наук и общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

В научно-практическом центре НАН по биоресурсам пояснили: действительно, в стране нет достоверных данных о численности рыси. При этом определено оптимальное число рысей для Беларуси, чтобы виду ничего не угрожало. Это полторы тысячи особей — и только достигнув этого показателя можно поднимать вопрос о смене статуса.

— Судя по тем данным, которые есть, численность этого вида за много лет не выросла. Она находится на одном уровне — около 800 особей, — рассказал TUT.BY гендиректор НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Александр Чайковский. — Численность, напомню, зависит от кормовой емкости угодий. Там, где нет корма, рысь жить не будет. Сейчас в Беларуси под охрану взято только 9 мест окота рысей, а это показатель того, что далеко не все территории подходят для размножения вида. Укромных и труднодоступных мест, идеальных для этого, становится все меньше.

Рысь — скрытный хищник, ведет ночной образ жизни. Для жизни выбирает дикие места, охотясь, преимущественно на зайцев и косуль. Самцы, за исключением периода гона, живут в одиночку. А из 1−3 детенышей, как правило, к половозрелому возрасту выживают только один или два котенка.

В разных государствах разный статус рыси: в Литве, Польше и Украине она находится в Красной книге. В Латвии и Эстонии охота разрешена, но по лимитам, исходя из общей численности. В России, например, в Смоленской, Брянской, Псковской, Владимирской областях разрешена охота по квотам, а в остальных запрещена.

Биолог подчеркивает, что нет никаких данных, которые бы подтверждали слова, якобы рыси наносят экономический ущерб охотничьим хозяйствам в Беларуси. И тем более человеку — за последние 100 лет в Европе не отмечено ни одного случая нападения рыси.

После высказанной Минлесхозом позиции были разосланы письма в заинтересованные государственные органы с предложением высказать свои соображения.

27 августа состоялся межведомственный совет, и там решили: изменять статус рыси «не представляется возможным в связи с отсутствием объективных данных». Такой ответ уже направлен в Совмин.

Однако в организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» подчеркивают: рано радоваться, окончательное решение остается за властями.

— Мы все помним историю с серым гусем в 2004 году, когда этот вид только включили в Красную книгу, даже новое издание вышло. А через год распорядились вывести из книги и включить в охотничий список. И стреляйте весной и осенью, 200 пар птиц на 50 тысяч охотников! То есть все остается в их силе, — поясняет директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский.