В лес, на дачу, на пикник: в выходные будет солнечно и практически без осадков

Источник материала: Tut.by

Наступающие выходные обещают порадовать комфортной и по-летнему теплой погодой. Дожди и грозы возможны лишь в воскресенье в западных и центральных районах страны, сообщает Белгидромет .



Фото: Елена Бычкова

В субботу, 7 сентября, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха ночью +7..+13ºС, днем от +18 ºС по северо-западу до +25ºС по юго-востоку.

В воскресенье в западных и центральных районах республики ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы слабый туман. Ночью от +8ºС до +15ºС, днем +17..+24ºС, по юго-востоку до +27ºС.

9 сентября теплая погода сохранится. Кратковременные дожди ожидаются лишь по западу республики. Температура возжуха ночью составит +9..+16ºС, днем +20..+25ºС, а по югу Беларуси до +27ºС.

Как ранее сообщал Белгидромет , средняя месячная температура в нынешнем сентябре ожидается на 1 °C выше средних многолетних значений, а количество осадков будет в пределах климатической нормы (49−77 мм).

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