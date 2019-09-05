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В лес, на дачу, на пикник: в выходные будет солнечно и практически без осадков
06.09.2019 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наступающие выходные обещают порадовать комфортной и по-летнему теплой погодой. Дожди и грозы возможны лишь в воскресенье в западных и центральных районах страны,
В субботу, 7 сентября, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха ночью +7..+13ºС, днем от +18 ºС по северо-западу до +25ºС по юго-востоку.
В воскресенье в западных и центральных районах республики ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы слабый туман. Ночью от +8ºС до +15ºС, днем +17..+24ºС, по юго-востоку до +27ºС.
9 сентября теплая погода сохранится. Кратковременные дожди ожидаются лишь по западу республики. Температура возжуха ночью составит +9..+16ºС, днем +20..+25ºС, а по югу Беларуси до +27ºС.
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Дожди и грозы возможны лишь в воскресенье в западных и центральных районах страны, сообщает Белгидромет.
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