Школьные обеды для льготников и платников стали одинаковыми. Возможно, бюджету это обойдется дороже

Источник материала: Tut.by

С 5 сентября у минских школьников, родители которых платят за питание, и учеников, которые едят бесплатно, меню стало одинаковым. Об этом TUT.BY рассказали в Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Напомним, питание ученикам оплачивают родители, некоторым же — например, детям из многодетных семей, эти расходы компенсирует государство, и в школе такие ребята едят бесплатно.

Однако стоимость обеда, за который платят родители, отличается от суммы, которую на обед выделяют льготникам. В первом случае, например, для учащихся 5−11-х классов обед обходится примерно в 2,5 рубля. Во втором, в зависимости от возраста учеников, от 1,96 до 2,44 рубля. В итоге в некоторых минских школах возникла ситуация, когда блюда, которые предлагали льготникам, отличались от тех, что подавали остальным ученикам. 2 сентября, открывая школу № 93 в Минске, президент потребовал , чтобы всех детей в школе кормили одинаково.

— С 5 сентября меню для детей, родители которых платят за питание, и тех, кто получает питание бесплатно, стало одинаковым, — рассказывает Нина Емельянова, начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Специалист поясняет: существует документ по организации питания в учреждениях образования. Им предусмотрено, что ученики, которым питание оплачивают родители, питаются по меню свободного выбора.

— Для таких детей предлагалось три комплексных обеда на выбор, один из которых — из меню льготных категорий учащихся, — говорит специалист. — Сейчас для всех обучающихся в учреждениях общего среднего образования готовят два комплексных обеда одинаковой стоимостью на выбор.

К тому же, в Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома подготовили предложение для Минского городского Совета депутатов — дополнительно выделить из бюджета города деньги на питание для льготных категорий учащихся. Документы уже у депутатов.

— Президиум Совета уже принял решение включить данный вопрос в повестку дня на очередной сессии, которая пройдет 11 сентября, — говорит Нина Емельянова. — До этого проект на своем заседании рассмотрит профильная комиссия Совета по здравоохранению и социальной защите. Если депутаты нас поддержат, суммы на питание увеличатся, это позволит разнообразить рацион для детей.