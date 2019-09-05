Откуда в наших реках столько рыб-гигантов? Специалисты объяснили рекордные уловы белорусов

Источник материала: Tut.by

Этим летом не проходит и недели, чтобы кто-то из рыбаков не вытащил гиганта-сома и не похвастался своим уловом в соцсетях. Так, в июле мозырянин Михаил Мицура поймал 210-ти сантиметровую чудо-рыбину, а спустя два дня его рекорд уже был побит Виктором Мартиновичем, который вытащил трофей на 5 см длиннее. Еще одного гиганта длиной 225 см выловили 2 сентября — и снова в Припяти. Что за нашествие? почему эти рыбы такие большие? как купаться в реке и не быть съеденным? — интересуются пользователи соцсетей, рассматривая фото гигантов. Мы спросили обо всем этом научного сотрудника лаборатории ихтиологии при НАН Беларуси Андрея Лещенко и заядлого рыбака (того самого, который вырастил дома метрового сома Семена и потом выпустил его на волю) Дмитрия Уклейко.





Нет никакой сенсации, говорит рыбак, сомы-гиганты не появились в одночасье: ловили их и пять, и десять лет назад. Просто тогда не у каждого рыбака был в кармане смартфон с хорошей камерой, да и соцсетей и мессенджеров не было столько.

— Рыбачу сколько себя помню. Но ловлей сома увлекся где-то с 2008 года. И тогда, как и сейчас, попадались очень крупные особи, — в качестве доказательства Дмитрий Уклейко демонстрирует десятки фото на которых он позирует с усатыми гигантами. Рыбак не считает, что рыбы в реке стало больше или она достигла каких-то невиданных размеров, и утверждает: — Так было всегда.



Фото из личного архива Дмитрия Уклейко

Впрочем, ихтиолог Андрей Лещенко говорит, что 30 лет назад популяция сома была на грани исчезновения — его даже занесли в Красную книгу. Резкое сокращение численности сома в те годы он связывает прежде всего с загрязнением рек.

— В 70-е нещадно и едва не повсеместно применялся инсектицид ДДТ (против вредоносных насекомых). Он, а точнее, продукты его распада, серьезно повлияли на птиц и некоторые виды рыб. Но потом от его использования отказались — и с конца 90-х численность рыбы снова выросла. Теперь мы имеем экземпляры по 30−40 и даже 90 кг.



Фото: Сообщество во Вконтакте «Мозырь»

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— А сколько живут сомы? Вот эти, что по два метра, какого возраста?

— Сом в среднем прибавляет по килограмму-полтора в год. Следовательно, 60-килограммовой рыбе может исполнится лет 40−50. Но это я говорю про белорусского сома. Потому что многое зависит от условий, в которых живет рыба. Сом — теплолюбивый, чем выше температура воды, тем ему лучше. В идеале она должна быть не ниже 20 °C, тогда сом активно растет. Но у нас это достаточно короткий период времени в году. В Италии, Испании, например, где теплее, сомы достигают веса в 100 кг в куда более молодом возрасте, — рассказывает Андрей Лещенко.



Фото из личного архива Павла Макарчука

— Может ли крупный сом утащить человека? Ведь он все-таки хищник

— Были случаи, когда сом хватал переплывающую реку мелкую собаку, уток могут схватить. Но человека рыба боится и старается избегать: за годы жизни сом все-таки тоже многому учится. Вряд ли взрослая рыба решиться напасть на человека. По крайней мере, таких случаев еще не было. К тому же, в реке для него всегда полно корма.



Фото из личного архива Павла Макарчука

— Почти все самые крупные трофеи, о которых мы писали в этом году, выловлены в Припяти. Белорусы уже шутят на тему радиации на Гомельщине.

— Никакой радиации! Просто многие рыбаки стремятся попасть либо на Припять, либо на Днепр. Считается, что там лучшая рыбалка. Но на сома ходят чаще на Припяти. На то есть несколько причин: во-первых, она не такая широкая и, следовательно, выловить рыбу там легче. Во-вторых, на Днепре на границе с Украиной ввели пограничную полосу — и ночевать рыбакам на берегу теперь нельзя. А что такое рыбалка на сома? Люди выбираются на несколько дней, с лодками, моторами… Какой им смысл ехать туда, где их уже вечером прогонят? Кстати, украинцев с того берега Днепра никто не прогоняет, и они спокойно ловят, более того, используют электроудочки и ультразвук. И зимой, ловят, когда это запрещено. Раньше, когда наши рыбаки ночевали на Днепре, то их дисциплинировали, а теперь это делать некому. Поэтому сома в Днепре с каждым годом все меньше, — объясняет Дмитрий Уклейко.

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