Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Учебный год в школах района начался с уроков безопасного поведения в рамках Единого дня безопасности, которые провели работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Основная задача республиканской акции «Единый день безопасности» — развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением и пропаганда безопасных условий проживания населения.







В среду для учащихся Зарубской детский сад-средней школы Дубровенского района урок безопасности провел инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Дубровенского РОЧС лейтенант Александр Белкин. Он напомнил детям основные правила безопасного поведения, которые необходимо знать и соблюдать, чтобы не угодить в опасную ситуацию, рассказал учащимся о правилах пожарной безопасности, правилах эвакуации в школе, поведении при возникновении чрезвычайных ситуаций и, конечно же, вместе повторили номера вызова экстренных служб. Педагогам также напомнили еще раз об основных действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.













После урока безопасности в школе была проведена практическая отработка по реагированию на чрезвычайные ситуации и эвакуация из здания.

По замыслу, в одном из классов школы, находящемся на 1-м этаже здания, произошло возгорание. Администрация школы, технический персонал и школьники по сигналу должны были правильно сориентироваться в сложившейся ситуации и как можно быстрее покинуть здание школы. Была незамедлительно проведена эвакуация всего персонала и присутствующих из всего здания, приняты первоначальные действия по тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

В считанные минуты на место происшествия прибыли сотрудники пожарного аварийно-спасательного поста аг.Зарубы. По прибытию сотрудников ПАСП РОЧС организована передача информации о наличии людей и принятых мерах.

Работниками РОЧС из зоны условной чрезвычайной ситуации вынесен пострадавший, проведена разведка обстановки в смежных помещениях.

Сотрудники РОЧС проверили, насколько правильны были действия всех участвующих в эвакуации, а затем с персоналом объекта разобрали ошибки и недочеты.

Подобные занятия в эти дни прошли и для работников учреждений культуры.







Республиканская акция «Единый день безопасности» продлится до 10 сентября. В эти дни во многих учреждениях и организациях района проходят профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях и оказания первой медицинской помощи.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

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