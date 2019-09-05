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Единый день безопасности

06.09.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Единый день безопасности

Учебный год в школах района начался с уроков безопасного поведения в рамках Единого дня безопасности, которые провели работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
Основная задача республиканской акции «Единый день безопасности» — развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением и пропаганда безопасных условий проживания населения.

Единый день безопасности

В среду для учащихся Зарубской детский сад-средней школы Дубровенского района урок безопасности провел инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Дубровенского РОЧС лейтенант Александр Белкин. Он напомнил детям основные правила безопасного поведения, которые необходимо знать и соблюдать, чтобы не угодить в опасную ситуацию, рассказал учащимся о правилах пожарной безопасности, правилах эвакуации в школе, поведении при возникновении чрезвычайных ситуаций и, конечно же, вместе повторили номера вызова экстренных служб. Педагогам также напомнили еще раз об основных действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.


Единый день безопасности


Единый день безопасности

После урока безопасности в школе была проведена практическая отработка по реагированию на чрезвычайные ситуации и эвакуация из здания.
По замыслу, в одном из классов школы, находящемся на 1-м этаже здания, произошло возгорание. Администрация школы, технический персонал и школьники по сигналу должны были правильно сориентироваться в сложившейся ситуации и как можно быстрее покинуть здание школы. Была незамедлительно проведена эвакуация всего персонала и присутствующих из всего здания, приняты первоначальные действия по тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
В считанные минуты на место происшествия прибыли сотрудники пожарного аварийно-спасательного поста аг.Зарубы. По прибытию сотрудников ПАСП РОЧС организована передача информации о наличии людей и принятых мерах.
Работниками РОЧС из зоны условной чрезвычайной ситуации вынесен пострадавший, проведена разведка обстановки в смежных помещениях.
Сотрудники РОЧС проверили, насколько правильны были действия всех участвующих в эвакуации, а затем с персоналом объекта разобрали ошибки и недочеты.
Подобные занятия в эти дни прошли и для работников учреждений культуры.


Единый день безопасности

Республиканская акция «Единый день безопасности» продлится до 10 сентября. В эти дни во многих учреждениях и организациях района проходят профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях и оказания первой медицинской помощи.
Юлия СТАРАВОЙТОВА.
Фото автора.

 
 
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Учебный год в школах района начался с уроков безопасного поведения в рамках Единого дня безопасности, которые провели работники районного отдела
 
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