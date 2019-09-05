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Витеблянин до приезда милиции задержал убийцу своего знакомого
06.09.2019 19:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витеблянин задержал убийцу своего знакомого и передал его приехавшим по вызову милиционерам. Инцидент случился в областном центре 5 сентября,
5 сентября в 20.47 в дежурную часть УВД обратилась жительница областного центра. Она сообщила о том, что в лесополосе вблизи дома 62 по улице Чкалова в Витебске неизвестный преступник ударил ножом ее знакомого. Выехавшие на место происшествия правоохранители восстановили картину случившегося.
Предварительно установлено, что компания из четырех человек проводила время вместе. Одна из девушек попросила сигарету у проходившего мимо мужчины. Незнакомец оттолкнул ее. Это не понравилось парню из компании, и он решил поговорить с обидчиком своей знакомой. В этот момент мужчина ударил его в грудь ножом и стал убегать. За подозреваемым бросился вдогонку еще один участник компании. Парню удалось догнать злоумышленника и передать приехавшим по вызову милиционерам.
Как выяснилось, к этому моменту раненый уже скончался.
Нападавшим оказался ранее не судимый 53-летний житель областного центра. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК Республики Беларусь (Убийство).
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Нападавшим оказался ранее не судимый 53-летний житель областного центра. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК Республики Беларусь...
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