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Витеблянин до приезда милиции задержал убийцу своего знакомого

06.09.2019 19:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витеблянин задержал убийцу своего знакомого и передал его приехавшим по вызову милиционерам. Инцидент случился в областном центре 5 сентября, сообщает пресс-служба МВД.

5 сентября в 20.47 в дежурную часть УВД обратилась жительница областного центра. Она сообщила о том, что в лесополосе вблизи дома 62 по улице Чкалова в Витебске неизвестный преступник ударил ножом ее знакомого. Выехавшие на место происшествия правоохранители восстановили картину случившегося.

Предварительно установлено, что компания из четырех человек проводила время вместе. Одна из девушек попросила сигарету у проходившего мимо мужчины. Незнакомец оттолкнул ее. Это не понравилось парню из компании, и он решил поговорить с обидчиком своей знакомой. В этот момент мужчина ударил его в грудь ножом и стал убегать. За подозреваемым бросился вдогонку еще один участник компании. Парню удалось догнать злоумышленника и передать приехавшим по вызову милиционерам.

Как выяснилось, к этому моменту раненый уже скончался.

Нападавшим оказался ранее не судимый 53-летний житель областного центра. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК Республики Беларусь (Убийство).

 
Теги: Витебск
 
 
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Нападавшим оказался ранее не судимый 53-летний житель областного центра. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК Республики Беларусь...
 
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