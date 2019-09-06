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«Анатолий, ролики купи». Лукашенко посетовал, что в Бресте слабо используют спортивные объекты

06.09.2019 21:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Общаясь со строителями и горожанами Брест: открывает развязку и празднование 1000-летия, побывает в крепости">на открытии путепровода Западный обход, Александр Лукашенко отметил, как изменился Брест. Сюжет был показан в эфире белорусских телеканалов.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент отметил, что здешние места изменились так, как он и мечтал, когда проходил службу на Брестской погранзаставе.

— Город был только в центре и отдельные точки. А так запущенная большая деревня, неухоженная, неубранная. Мне, конечно, было стыдно и жаль, ведь у нас красавцы Гомель, Минск, Витебск.

По словам президента, Могилев и Брест были самые отсталые, потому было решено воспользоваться юбилеем города и привести его в порядок.

Лукашенко похвалил строителей, а также отметил гребной канал, возведенный по международным стандартам. Единственное, сделал замечание президент, используют спортивные объекты не в полную силу. Например, ту же лыжероллерную трассу вокруг гребного канала.

Кто-то из присутствующих обмолвился, что роликов нет.

— Анатолий (председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. — Прим. TUT.BY), роликов купи побольше, пожалуйста, и привези сюда, и посмотрим, как будут бегать потом. Но я вам советую этим заниматься. И лыжероллеры тоже — мы уже начали их производить сами. Это мне как бальзам на сердце, потому что я практически каждый день сам этим видом спорта занимаюсь. Очень полезно!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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- Но я вам советую этим заниматься. И лыжероллеры тоже - мы уже начали их производить сами. Это мне как бальзам на сердце, потому что я практически каждый день сам...
 
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