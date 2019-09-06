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«Живут тут в основном пенсионеры». Как выглядит деревня Минск в далекой Сибири

07.09.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Население Минска — 50 человек. Рядом с ними — поля, тайга и речка, которая впадает в Енисей. За тысячи километров от Минска-столицы есть еще один Минск. Деревню с таким названием основали в начале ХХ века белорусы, которые уезжали в далекую Сибирь ради лучшей доли. Читатель TUT.BY из Красноярска побывал в необычном месте и прислал снимки в редакцию.


Деревня Минск находится в Большемуртинском районе Красноярского края в России. Отсюда до столицы Беларуси, даже если измерять по карте по прямой, — больше четырех тысяч километров. Этот Минск стоит не на Свислочи, а на речке Абейке, которая впадает в Енисей. Сейчас в деревне две улицы — Нагорная и Новая.

До областного центра Красноярска отсюда 138 километров, как раз в Красноярске и живет Олег Ровда, который написал про любопытный факт.

— Я сам наполовину белорус: отец из Кривичей Минской области, мама из Чувашии. В Красноярске есть национально-культурная белорусская автономия. Друзья из этого общественного объединения мне и рассказали, что в Сибири есть свой Минск. Вот это да, говорю!


Олег Ровда из Красноярска вместе с дочкой на поле рядом с деревней Минск

Впервые в этой деревне Олег Ровда побывал в 2017 году, во второй раз был совсем недавно, в первые дни сентября. Снимками из двух поездок он поделился с редакцией.

— Прописано в Минске человек 70, но постоянно там проживает человек 50, — рассказала TUT.BY Маргарита Гаркавик, замглавы Российского сельсовета, к которому относится деревня. Название поселка, в котором располагается сельсовет, звучит так: Российка.


Первые поселенцы из Беларуси появились в глухой тайге Большемуртинского уезда Российской империи в 1907 году, сообщает сайт Российского сельсовета.

Сейчас большинство жителей Минска пенсионеры. Есть три молодые семьи, дети которых еще школьники, в школу ездят за пять километров, в Российку.

Было время — в Минске работала своя школа, а еще были фельдшерско-акушерский пункт и магазин. Теперь все закрыто. Многие постройки заброшены.



— Люди здесь живут в основном за счет подсобного хозяйства. Выращивают картошку, разводят скот, продают «молочку», — продолжает рассказ о жизни нестоличного Минска Маргарита Гаркавик.

Сейчас один из минских домов приспособлен под избирательный участок — это потому, что в России 8 сентября — региональные выборы. По спискам, говорит Маргарита Гаркавик, в Минске 53 избирателя.



Мария Потис — жительница Минска, которая до сих пор считает себя белоруской. Ее дедушка и бабушка переехали в Сибирь из Беларуси в 1934 году.

— Знаю только, что дедушка еще в Беларуси хотел быть единоличником, быть кузнецом. Что-то не ладилось, вот они и приехали сюда, — вспоминает Мария Николаевна, общаясь с нами по телефону. — Здесь он стал хорошим кузнецом. Вообще, белорусов в Минске было много. И акцент у них всегда был очень особенным.




Собеседница вспоминает, что большими праздниками в Минске в лучшие времена были Троица и поминальный день в ноябре — родительская суббота.

— А почему деревню решили назвать именно Минском, знаете? — уточняем у Марии Николаевны.

— Потому что здесь поселились белорусы, а Минск — центральный город. Как еще было назвать? — удивляется сибирячка.

Из достопримечательностей в деревне осталась только церковь. Деревянный храм на своей новой земле белорусы построили в 1913 году.


В тридцатые годы с церкви сняли кресты и купол. Сначала внутри сделали киноклуб, а потом здание стояло заброшенным. Несмотря на все это, постройка хорошо сохранилась.

В последние два года за минскую церковь взялись. Внутри прибрали, поставили иконы. Несколько раз здесь уже проводили службы. Последняя была 21 июля, в день Казанской иконы Божьей Матери, имя которой носит сибирский храм.




Рядом с церковью недавно поставили стенд, на нем — историческая справка. Там есть и про историю деревни. Написано, что первыми жителями деревни были этнические белорусы, выходцы из Минской, Могилевской и Гродненской губерний, которые переселились в Сибирь во время аграрной реформы Петра Столыпина.

В 1950-е годы в Минск приехало немало жителей Чувашии — одни приезжали на работу в Сибирь, другие оставались после сталинских лагерей. Частая история для Минска, когда один супруг в семье — из белорусов, другой — из чувашей.

Павел Филимонов, у которого сейчас хранятся ключи от местной церкви, — как раз из Чувашии. Приехал в Минск в 1950-х, жил бок о бок с белорусами долгие годы.


Минчанин Павел Филимонов

Трактор «Беларус» во дворе у жителя Минска Павла Филимонова. Хозяин говорит, что техника на ходу с 1982 года

Фотографии в одной из хат белорусов-переселенцев. В покинутых домах можно отыскать немало артефактов

Хозяйственная утварь в одном из заброшенных сараев

— Знаю, что в советские годы, когда строили Норильский металлургический комбинат, жители деревни выращивали овощи, пшеницу для поставки на север, — рассказывает Олег Ровда.

Заканчивая разговор, Олег Ровда добавляет, что надежды на маленький Минск возлагает большие.

— Хотелось бы, чтобы здесь снова возродилась жизнь, проявилась белорусская культура. Это хорошее место, вокруг которого могли бы объединяться белорусы Сибири, например приезжать сюда отмечать традиционные праздники. Минск — это же столица.

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Теги: Минск
 
 
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