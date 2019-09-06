«Это не учительская прихоть». Как и зачем создают рабочие тетради и пособия для школьников

Источник материала: Tut.by

Перед каждым новым учебным годом тысячи родителей отправляются в книжные магазины за стопками рабочих тетрадей и дополнительных пособий, которые попросили купить в школе. Многие делают это неохотно — мол, очередные траты непонятно на что. Действительно, зачем нужны печатные тетради, когда за учебники уже и так заплатили, а дополнительную информацию можно найти в интернете? Мы попросили ответить на этот и другие вопросы Александра Таранда — главного редактора издательства «Аверсэв» , которое уже больше 25 лет разрабатывает и выпускает учебную литературу и дополнительные пособия для школьников.



Александр Таранда

Главная задача — экономия времени

— Предложение педагога-предметника купить для класса рабочие тетради зачастую воспринимают в штыки с вопросом: «А зачем нам они? Можно ведь писать в обычных тетрадях 12 листов в клетку, все как раньше».

— Конечно, можно. Только вот и правда, зачем? Представим себе урок физики. Лабораторная работа. Учитель пишет на доске: «Лабораторная работа такая-то, цель такая-то, оборудование и материалы такие и так далее». Это все отнимает время. Минут 15. Еще 15 минут ученик, который пришел писать эту лабораторную работу, тратит время на переписывание этой информации в тетрадь, что-то переспрашивает (если где-то написано неразборчиво). Сколько в итоге остается времени на саму физику? Тоже 15 минут? Вот вам и первая задача наших рабочих тетрадей — чтобы ученики и педагоги могли больше времени уделить непосредственно предмету.





— А почему учебники вообще требуют каких-то дополнений? Неужели нельзя всю информацию собрать в одном источнике?

— К сожалению, такой вариант возможен только в теории. Ведь авторы, несмотря на все свое желание дать как можно больше полезной информации ученикам и педагогам, ограничены государственными стандартами по размеру и весу книг. На помощь приходит рабочая тетрадь (обычно выпускаем ее примерно через год после выхода в свет нового учебника). Она дополняет и подробнее раскрывает содержание книги, причем в интересной форме.

Плюс, с ними времени на домашние задания уходит гораздо меньше. Я как-то спросил свою дочку-школьницу: «Ксения, что бы в твоей жизни изменилось без рабочих тетрадей?» Она посмотрела на меня большими глазами и сказала: «Папа, тогда у меня не останется времени ни на спорт, ни на танцы, ни на дополнительные по английскому, ни на встречи с подругами». Поэтому когда я слышу на родительском собрании, что педагог рекомендует купить для занятий рабочие тетради, то иду и приобретаю их. Потому что это не учительская прихоть. Это возможность для детей не только наиболее полно усвоить необходимый материал и получить дополнительные знания, но и сэкономить много свободного времени для занятий любимым делом.





Основной знак качества — гриф Министерства образования

— Расскажите, кто работает над вашими изданиями?

— Мы приглашаем к сотрудничеству преимущественно авторов учебных пособий, которыми сейчас пользуются в школах. Потому что лучше этих людей никто не знает, какая именно идея заложена в основу того или иного учебника, какова структура материала и так далее.

Когда мы в 1999 году издавали первую тетрадь, подобных изданий не было на всем постсоветском пространстве. Автор учебников по физике для 7, 8 и 9 классов Лариса Исаченкова вместе с соавтором Ларисой Егоровой пришли к нам с идеей издать тетрадь для лабораторных работ. С этого момента до воплощения в жизнь прошло всего три месяца. Готовя ее выход в свет, мы пошли на невиданное в 90-х новшество: апробацию школьниками. Ученики тестировали тетрадь по самым разным параметрам: хватает ли клеточек для записи, понятно ли расписаны условия задач, есть ли место для дополнительного решения и так далее. Это дало свой результат: тетрадь для лабораторных работ по физике до сих пор находится в издательском портфеле «Аверсэв» и пользуется очень хорошим спросом. Как и тетрадь для практических работ по химии, которую мы выпустили в том же году вместе с автором Ольгой Сечко.





Авторов одного из хитов нашего издательства — тетрадей «Человек и Мир» — мы ждали очень долгое время. Оршанцы Галина и Сергей Трафимовы — «родители» многих учебников (в том числе «Окружающего мира», рекомендованного Минобром России для изучения в школе) и увлекательной детской серии «Рассказы Деда Природоведа», которая уже более десяти лет считается экологическим бестселлером. А еще они дипломанты международной премии имени Виталия Бианки за рассказы о природе. Привлечь к работе в своем издательстве таких профи — это знак качества.





— А как родитель может быть уверен, что издание качественное и создавалось под контролем специалистов из системы образования Беларуси?

— Есть важнейший знак качества, на получение которого мы всегда нацелены. Это гриф Министерства образования Республики Беларусь на титульных страницах изданий. Чтобы его получить, рукопись или уже готовый макет отправляют в Национальный институт образования, где оценивают, соответствует ли будущее пособие целям и задачам Министерства образования, учебному плану, программе и так далее. Назначаются рецензенты: педагог-практик и педагог-ученый. Потом следует долгая процедура согласования, обсуждения в специализированных научных секциях, после которых книгу либо рекомендуют, либо нет. Порой этот процесс занимает несколько лет. Такой гриф уже есть примерно на половине наших изданий, но мы стремимся, чтобы его получило как можно большее количество пособий.

А еще, начиная с прошлого года, мы запустили большой проект по экспериментальной оценке наших пособий. Пока он работает в тестовом режиме. В чем суть? Мы бесплатно предоставляем учебным классам наши издания. В самых разных школах: городских и сельских, специализированных и нет. Самое главное, чтобы работающий там педагог-предметник обладал определенной компетенцией, так как в конце года мы ждем от него обратную связь и заключение по работе с пособием. Также мы получим обратно уже использованные тетради, по которым сможем оценить непонятные и сложные моменты для учеников: как технические, так и содержательные. Этот проект охватывает каждый предмет, для которого «Аверсэв» выпускает большие тиражи учебной литературы. В идеале хотим прийти к тому, чтобы все, что мы печатаем, проходило такую экспериментальную апробацию.





— Сколько изданий вы выпускаете сейчас?

— В действующем портфеле издательства 930 наименований. 160 — новые, подготовлены специально к нынешнему учебному году. Книги охватывают все разделы школьной программы. Связь есть практически со всеми авторами учебных пособий. В редких случаях создатель тетради не является составителем учебника, под который ее выпускают. Но тогда мы гарантируем, что этот привлеченный специалист обязательно будет выдающимся методистом или талантливейшим педагогом-практиком, а весь процесс по составлению заданий пройдет под контролем автора первоисточника.

«„Решебники“ — это самое настоящее зло»

— Есть какие-то виды учебной литературы, которые вы еще не выпускаете?

— Мы не выпускаем и не будем выпускать «решебники». Потому что это самое настоящее зло. Только представьте: при создании учебника используется многолетний труд сразу нескольких специалистов. Выпуская «решебник» для этого пособия, мы фактически не только обесценим работу авторов, но и разрушим весь ее смысл, всю концепцию. Какие-то отдельные решения мы можем напечатать. Только это будет настоящий методический разбор сложной задачи в специальном издании для педагогов как своеобразная консультация более квалифицированного коллеги. Наши пособия, тетради, задачники нацелены на создание комфортных условий, чтобы учить и учиться. Но не для бездумного списывания.





— Есть ли вероятность, что ваши издания можно будет приобрести и в электронном формате? Все-таки многим детям сейчас привычнее работать с гаджетами, чем с бумажными тетрадями.

— Рабочие тетради постоянно актуализируют, дополняют и перевыпускают. По-другому просто невозможно — требования к серьезному игроку на рынке очень высокие. Все действительно могло бы быть гораздо проще, если бы все рабочие тетради ушли в цифровой формат. Но если это и случится, то нескоро. И дело даже не в страхе, что электронная версия обвалит продажи бумажной. Просто сейчас трудно защитить авторские права составителей книг должным образом. В случае опубликования наших изданий в электронном виде, уже через пару часов все они будут на торрентах. Тем не менее, с новыми технологиями мы тоже работаем. Недавно вывели на рынок бесплатное мобильное приложение для планшетов Aversev Media , которое позволяет одним кликом скачать все необходимые вам учебники.

«По просьбе дочки уменьшил формат тетради — выросли продажи»

— Отдельно поговорим о дизайне. Что вы делаете, чтобы издания не только были содержательными, но и радовали школьников внешним видом?

— Считаю, что каждый редактор должен хотеть купить свою книгу: снять ее с полки, рассмотреть поближе, полистать страницы. И если тебя самого она не привлекает, то тогда почему ее должны приобретать другие люди?

На обложки, например, есть своя мода, которая обновляется примерно раз в два года. Знаете, как вычислить самые трендовые? Зайти в книжный магазин и посмотреть на полку, на которой стоят хиты продаж. Идеально, конечно, эту моду задавать. И поэтому мы иногда делаем дизайн руководствуясь отнюдь не актуальными тенденциями на рынке. У нас есть пример, когда очень востребованными стали некоторые тетради, чей внешний вид очень напоминал облик тех учебников, для которых они созданы. Мы сознательно пошли на этот шаг, и детям все понравилось: при подготовке к уроку, они меньше отвлекались и не чувствовали ни малейшего диссонанса.





Еще есть хороший пример. Однажды моя дочка спросила меня: «Папа, а можно сделать мои рабочие тетради по английскому меньше по размеру?» В нашей компании тогда как раз наоборот подгоняли параметры этого учебного пособия к большому формату аналогичных изданий западноевропейского образца. Я уточнил: «Почему тебе нужна именно маленькая тетрадь?» Ответ был примерно такой: «У нас с девочками из класса она в сумочки не помещается». И я прислушался к дочке, а не пошел на поводу у тенденций, которые задали зарубежные коллеги. Что в итоге? Мы уменьшили формат тетради и в разы увеличили ее продажи!

— Как формируется цена на вашу продукцию?

— У нас нет фирменных магазинов, зато есть договоры с огромным количеством самых популярных в стране торговых площадок: от интернет-магазинов до оффлайн-пространств. Мы стараемся, чтобы цены были максимально доступными. Например, мы выпускаем очень много рабочих тетрадей, тетрадей для лабораторных, практических работ и так далее для учеников 8 класса — всего их 11 наименований. Если приобрести их сразу для всех предметов на год, то в сумме получится около 46 рублей. Для сравнения, средняя цена одной художественной книги сегодня находится в пределе от 15 до 30 рублей.





— Сами, как я поняла, приобретаете детям собственные издания?

— Для себя как родителя я обозначил главную задачу: инвестировать в достойное образование детей, дать им старт. Чтобы они потом сделали свой осознанный выбор профессии, которая определит их дальнейшую судьбу.

Возможно ли, что именно наши пособия помогут им найти свою дорогу в жизни? Думаю, да. Поэтому в издательстве вся работа построена на принципе, чтобы путь наших ребят оказался верным.





Партнер проекта:

Издательство «Аверсэв»