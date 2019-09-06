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Меняем «Имущество» на акции

07.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В соответствии с законодательством Республики Беларусь ИПЧ «Имущество» является государственной ценной бумагой, владелец которой может обменять ее на акции открытых акционерных обществ.

Меняем «Имущество» на акции

Для жителей Гомельской области к обмену предложены акции 60-ти открытых акционерных обществ, из которых 45 расположены на территории области. Это предприятия агропромышленного и строительного комплексов, торговли и гостиничных услуг.

Чтобы обменять ИПЧ «Имущество» на акции, нужно обратиться в подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющее данную операцию, и ознакомиться с перечнем обществ, акции которых предлагаются к обмену на ИПЧ «Имущество», после чего сделать свой выбор. Такой перечень имеется в отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк», а также на сайте комитета «Гомельоблимущество». После предъявления паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата ИПЧ «Имущество» будет произведен обмен.

Вопросы, касающиеся обращения и обмена ИПЧ «Имущество», можно задать
по телефонам: 8 (0232) 70-13-15, 70-13-68.

 
 
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В соответствии с законодательством Республики Беларусь ИПЧ «Имущество» является государственной ценной бумагой, владелец которой может обменять ее...
 
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