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Воспитывать патриотизм: в старших классах ввели факультатив «Школа юных защитников Отечества»

07.09.2019 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два новых факультатива для учащихся VIII-IX классов — «Школа юных защитников Отечества» и «Введение в спортивнопедагогические профессии» — могут посещать школьники с этого учебного года. Программы занятий утверждены Министерством образования, сообщает Национальный правовой интернет-портал.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Инна Северин, TUT.BY

Факультатив «Школа юных защитников Отечества» вводится «с целью формирования у учеников первичных знаний и умений, необходимых для защиты суверенитета Республики Беларусь; мировоззренческой, информационной и поведенческой культуры».

Программа рассчитана на 70 часов — по 35 в каждом классе. За это время у школьников обещают воспитать гражданственность и патриотизм «на основе усвоения знаний по основам военного дела и ознакомления с современным состоянием Вооруженных Сил Республики Беларусь. Сформировать смелость и решительность, понимание личной ответственности за защиту своей Родины; развить способности самостоятельно оценивать обстановку, принимать решение и действовать в незнакомой ситуации».

По окончанию факультатива школьники должны будут:

  • Знать современную военно-политическую обстановку, общие сведения о современной белорусской армии, разбираться в основных видах вооружения и военной техники.
  • Уметь стрелять из пневматического оружия; выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; снаряжать магазин автомата Калашникова.
  • Владеть основами информационной безопасности; принципами бесконфликтного поведения с окружающими.
  • Уметь оказывать первую помощь при травмах, утоплении; самостоятельно эвакуироваться при чрезвычайной ситуации; определять безопасные способы поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; использовать первичные средства пожаротушения; различать признаки информационной опасности.
  • Правильно вести себя в условиях ДТП; обеспечивать собственную безопасность при движении или ДТП; оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях.

Также ученики получат общие сведения об учреждениях образования государственных органов системы национальной безопасности.

Факультативное занятие «Введение в спортивнопедагогические профессии» вводится с целью «создания представления о специфике профессиональной деятельности и формирования мотивации для осознанного выбора спортивно-педагогических профессий».

Программа рассчитана на 140 часов — по 70 в каждом классе, по 2 часа в неделю.

За это время школьники получат знания по четырем модулям: «Основы истории физической культуры и спорта», «Основы педагогики и психологии физической культуры и спорта», «Анатомо-физиологические основы мышечной деятельности человека», «Общие основы теории и методики физического воспитания и теории спорта».

«Кроме того, важными ожидаемыми результатами освоения содержания факультативных занятий является сформированность устойчивого интереса к спортивнопедагогической профессии, положительной мотивации и осознанной позитивной установке на ее выбор», — говорится в программе.

 
 
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Факультатив «Школа юных защитников Отечества» вводится «с целью формирования у учеников первичных знаний и умений, необходимых для защиты суверенитета...
 
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