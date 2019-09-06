Пропавшая семья, деревня Минск, девайс в сердце, ответ Маска и футбол на костылях - все за вчера

На днях президент Беларуси сообщил, что автомобиль Tesla, который он тестировал в 2017 году, ему подарил Илон Маск. После этого американскому миллиардеру посыпались сообщения в соцсетях от белорусских пользователей с просьбой прокомментировать заявление Александра Лукашенко. И он ответил (в соцсетях тут же стали шутить над ответом).
На открытии школы в Минске президент возмутился, что детей, родители которых оплачивают обеды, и тех, кто питается бесплатно, кормят по-разному. Спустя несколько дней школьные обеды для льготников и платников стали одинаковыми.
На днях мы писали, что хозяину «Табакерок» Алексею Олексину выделили участок на берегу Минского моря под строительство семейной усадьбы. И стройка там уже идет полным ходом. На участке будет жилой дом площадью около тысячи квадратных метров и гараж. Вот как это выглядит.
Милиция и волонтеры ищут 45-летнюю жительницу Пружан и троих ее детей. Около месяца назад они ушли из дома, до сих пор о них ничего не известно родным. Выяснили некоторые детали розыска у отца старших детей.
Наш читатель побывал в Минске, но не в белорусской столице, а в сибирской деревне, где живет 50 человек. Рядом с деревней — поля, тайга и речка, которая впадает в Енисей. Деревню с названием Минск основали в начале ХХ века белорусы, которые уезжали в далекую Сибирь ради лучшей доли. Давайте вместе посмотрим фотографии.
С классным мальчишкой мы познакомились. Никита очень любит футбол и успешно им занимался. Тренер предлагал даже отправить талантливого мальчика в центр олимпийского резерва в Брест. Но в мае этого года парнишка попал под МАЗ. В итоге тяжелая травма правой ноги, ампутация ниже колена, больница, долгая реабилитация. Мальчик не оставил свою футбольную мечту, освоил костыли и вернулся к отработке ударов под домом с папой. Наловчился, приспособился — и вышел на дворовое футбольное поле в составе пацанской сборной. А тренеру своему Никита сказал: «Сделают протез, приду на тренировку».
Представьте, что вы иностранец. Или белорус, который забыл историю своей страны. «Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — станцыя Беларусь». Куда вас привезет этот поезд? В Заславль. Почему? Сейчас объясним.
Вы любите книги о Гарри Поттере? А на белорусском языке перечитаете? Скоро у вас появится такая возможность. Мы поговорили с Аленой Петрович, которая перевела одну из книг саги Джоан Роулинг. О том, как как готовилась книга и чего ожидать ее любителям — в нашем материале.
Не раз мы публиковали фотографии выловленных этим летом в реках Беларуси сомов-гигантов. И всех интересует: «что это за нашествие? почему эти рыбы такие большие? как купаться в реке и не быть съеденным?». Оказалось, ничего сверхъестественного не произошло — и вот почему.
Перенесенная на ногах инфекция может привести к серьезных последствиям, например, к сердечной недостаточности. Белорусские врачи научились делать уникальную операцию — имплантировать небольшой девайс в сердце. Без этой операции многих пациентов может ждать пересадка. Пока в мире было проведено около 50 подобных операций — технология проходит клинические испытания. Мы своими глазами увидели, как все происходит.
О СПОРТЕ
Футбол. Сборная Беларуси провела пятый матч отборочного турнира к чемпионату Европы и в Таллине обыграла сборную Эстонии. Это первая победа белорусов в этом году, благодаря которой команда обходит Эстонию в турнирной таблице (тренер нашей команды оценил игру футболистов). Помните российских футболистов Кокорина и Мамаева, которые оказались в колонии после того, как устроили пьяный дебош и избили водителя-белоруса? Они скоро окажутся на свободе.
Теннис. Соболенко вслед за Азаренко вышла в финал US Open в парном разряде. Арина в паре с бельгийкой Элис Мертенс одолели американок Кэролайн Доулхайд и Ваню Кинг. На трибунах за матчем наблюдал Дмитрий Турсунов. Да, тот самый бывший тренер Соболенко, с которым она сначала рассталась, а потом написала ему проникновенный пост о том, что хочет видеть рядом с собой только его. По нашей информации, после US Open Турсунов снова будет тренировать Соболенко.
Легкая атлетика. Вы же помните, что на следующей неделе пройдет первый легкоатлетический матч Европа — США? И знаете, что это возрождение старого формата «СССР — США», который летом 1973 года также принимала белорусская столица? Почитайте, что писали о тех событиях советские газеты. Об ожиданиях от этого матча рассказал и президент страны. Он, кстати, заявил, что мы можем у себя и Олимпиаду провести с украинцами или россиянами. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы.