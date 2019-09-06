Пропавшая семья, деревня Минск, девайс в сердце, ответ Маска и футбол на костылях - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Школьные линейки позади, впереди — выходные и теплая погода (хорошо, что у нас не бывает таких ураганов , как на Багамах). Видели в магазинах молоко в стеклянной таре (ага, как в СССР)? Оказывается, уже не первый год продают, но не везде — дорого. Можно ли сдать такие бутылки? А слышали о новом способе мошенничества ? Да, опять пытаются данные банковских карт выманить. Не поддавайтесь! Советы экспертов вам в помощь . Обязательно почитайте о наших прекрасных спасателях, которые вытащили людей из задымленного лифта (они уже задыхались), и давайте расскажем, что еще случилось в пятницу.

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Футбол. Сборная Беларуси провела пятый матч отборочного турнира к чемпионату Европы и в Таллине обыграла сборную Эстонии . Это первая победа белорусов в этом году, благодаря которой команда обходит Эстонию в турнирной таблице ( тренер нашей команды оценил игру футболистов ). Помните российских футболистов Кокорина и Мамаева, которые оказались в колонии после того, как устроили пьяный дебош и избили водителя-белоруса? Они скоро окажутся на свободе .

Хоккей. Минское «Динамо» потерпело гостевое поражение от «Сочи» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги. Это уже третье поражение в сезоне. Кстати, американскому новичку «Динамо» дадут белорусский паспорт, хотя он ни разу не был в Беларуси. Перед сезоном «Динамо» объявило, что в команде будет не более пяти легионеров. Сейчас их в команде шесть, но канадца Франсиса Паре в «зубрах» считают белорусом. Принс станет седьмым иностранцем , но он также будет выведен за формулу. Руководство клуба призывает быть реалистами , ведь скоро домашний чемпионат мира. Минская «Юность» тоже не порадовала болельщиков : проиграла в гостевом матче Лиги чемпионов швейцарской «Лозанне».

Теннис. Соболенко вслед за Азаренко вышла в финал US Open в парном разряде. Арина в паре с бельгийкой Элис Мертенс одолели американок Кэролайн Доулхайд и Ваню Кинг. На трибунах за матчем наблюдал Дмитрий Турсунов. Да, тот самый бывший тренер Соболенко, с которым она сначала рассталась , а потом написала ему проникновенный пост о том, что хочет видеть рядом с собой только его. По нашей информации, после US Open Турсунов снова будет тренировать Соболенко.