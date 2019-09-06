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Осенью в Верхнем городе пройдут заключительные праздники национальных культур
07.09.2019 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Осенью в Верхнем городе закроют сезон праздников национальных культур. Узнали, на какие мероприятия нужно успеть сходить.
На
8 сентября с 12 до 17 часов будет проходить фестиваль молдавской культуры. В программе — мастер-классы, концерт, аутентичная кухня и прочие развлечения.
14 сентября Минск будет отмечать День города — мероприятия развернутся на разных площадках, подробную программу мы опубликуем чуть позже.
21 сентября праздник национальной культуры представят греки, а на следующий день 22 сентября в Верхнем городе проведут день еврейской культуры.
5 октября Китай закроет череду праздников в Верхнем городе.
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Расписание праздников в Верхнем городе. Среди них праздники национальных культур и дата празднования Дня города.
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