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Осенью в Верхнем городе пройдут заключительные праздники национальных культур

07.09.2019 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осенью в Верхнем городе закроют сезон праздников национальных культур. Узнали, на какие мероприятия нужно успеть сходить.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На сайте управления культуры Мингорисполкома сообщают, что 7 сентября в 12 часов в Верхнем городе покажут историческое интерактивное представление с выступлением клубов исторической реконструкции. Вечером тут пройдут танцевальные мастер-классы, а также продолжит работу проект «Пешеходка» с уличными концертами музыкантов.

8 сентября с 12 до 17 часов будет проходить фестиваль молдавской культуры. В программе — мастер-классы, концерт, аутентичная кухня и прочие развлечения.

14 сентября Минск будет отмечать День города — мероприятия развернутся на разных площадках, подробную программу мы опубликуем чуть позже.

21 сентября праздник национальной культуры представят греки, а на следующий день 22 сентября в Верхнем городе проведут день еврейской культуры.

5 октября Китай закроет череду праздников в Верхнем городе.

 
Теги: Минск
 
 
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Расписание праздников в Верхнем городе. Среди них праздники национальных культур и дата празднования Дня города.
 
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