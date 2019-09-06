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В моде — регистрация брака накануне свадьбы

07.09.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В моде — регистрация брака накануне свадьбы

Самый популярный для проведения свадеб летний период отшумел. Сколько пар узаконили свои отношения, какие церемонии предпочли, что надо знать молодым людям, планирующим создать семью, беседуем с начальником отдела записей актов гражданского состояния Вороновского райисполкома Ириной Щеглик.

— На 1 сентября 2019г. в нашем районе зарегистрировано 67 браков, из них 46 — в отделе загс Вороновского райисполкома. Семейный союз в торжественной обстановке заключили 36 пар, четыре — на выездной церемонии регистрации брака. Три белоруски связали свою судьбу с иностранными гражданами. Были случаи, когда молодожены «прогуляли» регистрацию брака. Самой юной невесте исполнилось 16 лет. Средний возраст молодоженов составил 24-26 лет. Такова статистика прошедшего сезона.


В моде — регистрация брака накануне свадьбы

— Ирина Иосифовна, некоторые молодые пары предпочитают выездную регистрацию брака. Какое самое популярное у женихов и невест место на Вороновщине?

— По-прежнему — усадебно-парковый комплекс графа Путткамера в агрогородке Больтиники. Церемонии хоть и выездные, но в большинстве своем классические: белое платье невесты, наличие сопровождения молодых, обмен обручальными кольцами, скрепление подписями семейного союза в актовых записях о регистрации заключения брака и торжественное вручение первого семейного документа.


В моде — регистрация брака накануне свадьбы

В последнее время модной тенденцией стала регистрация брака у нас накануне дня свадьбы. А в сам день мужем и женой пару объявляет тамада или специально нанятый человек. На мой взгляд, при таких «актерских» церемониях теряется значимость свадебных традиций наших предков. Считаю, что нельзя забывать заведенные обряды, сложившиеся веками. Не зря наши родители, бабушки и дедушки их придерживались. Они выбирали гладкие обручальные кольца, чтобы ровной была жизнь у молодоженов. Обменивались ими, стоя на ручнике, как символе полноты счастья молодых. Заботились о богатой их жизни — для чего осыпали новобрачных зерном и лепестками цветов. Мы, работники загса, всегда с удовольствием пойдем навстречу жениху и невесте, которые захотят церемонию бракосочетания провести в лучших народных традициях и на родном языке.


В моде — регистрация брака накануне свадьбы

Сейчас, правда, есть молодожены, которые предпочитают пышным торжествам свадебное путешествие. Кто-то ввиду бюджетности приемлет экспресс-роспись без каких-либо церемоний и даже обручальных колец.

Напомню: прием заявлений на регистрацию брака производится в рабочие дни в отделе загса. Заключение брака происходит не ранее трех дней и не позднее трех месяцев со дня подачи совместного заявления молодых на регистрацию брака.

— Что необходимо для выездной регистрации брака?

— Для этого заключается договор, производится оплата услуги — на сегодняшний день это 34,22 рубля. Также обратившиеся должны предоставить транспортное средство нашим работникам для выезда к месту проведения регистрации.


В моде — регистрация брака накануне свадьбы

— Ирина Иосифовна, Вы говорили, что в нашем районе созданы три семьи с иностранными гражданами. Есть ли какие-то особенности, если в брак вступают граждане разных стран? Какие для этого необходимы документы?

— Молодые люди подают заявление. Приносят квитанцию об оплате госпошлины в размере одной базовой величины, паспорт или другие документы, удостоверяющие личность. Паспорт иностранного гражданина должен быть переведен на один из государственных языков Республики Беларусь и нотариально заверен. Также необходим легализованный документ об отсутствии зарегистрированного брака с другим лицом, его нотариально заверенный перевод. Срок действия такого документа — 6 месяцев с момента выдачи. Если жених или невеста раньше вступали в брак, нужно подтвердить его прекращение. Документ об этом выдается уполномоченным органом того государства, на территории которого прекращен брак, переводится, заверяется и легализовывается. Также нужно доказать законность пребывания иностранного гражданина в нашей стране.


В моде — регистрация брака накануне свадьбы

Беседовала Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото из архива отдела загс.

 
 
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Самый популярный для проведения свадеб летний период отшумел. Сколько пар узаконили свои отношения, какие церемонии предпочли, что надо знать молодым людям,...
 
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