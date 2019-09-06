Ода свободным путешественникам, или На пике возможностей

Источник материала: Газета Авангард

Начальник отдела внутренних дел Виталий Подзерун расскажет, как покорить самую высокую точку в России и Европе – Эльбрус, избежать горной болезни и получить максимум удовольствия и впечатлений с минимальным ущербом для семейного бюджета.





– Виталий Юрьевич, как вы вообще туда попали?

– Не поверите: все прямо как в фильме «Ирония судьбы, или с Легким паром» – закрутилось в бане. Год назад я случайно встретился там со старым приятелем. Мы с ним лет 25 назад, еще будучи студентами, ходили в Карпаты. Этот опыт у меня был первым и единственным до нынешнего лета, а вот Валера Тихоненко с тех пор регулярно ходит в горы, стал туристом-профессионалом, мастером спорта. Ведь горы умеют находить потаенные уголки в сердце и оставаться в нем навсегда. Между делом я спросил, ходит ли он в походы. Он подтвердил, что ходит, и я предложил: а давай на Кавказ, ведь Эльбрус – моя давняя мечта. Он сказал – собирай команду. У него на примете уже было четверо желающих, в том числе новички и одна женщина, а я, в свою очередь, предложил жене и начальнику штаба отдела Александру Левченко. Последний сразу согласился, да и Тамара после непродолжительных раздумий решилась на эту авантюру. У сына из-за учебы не сложилось.

– Как добирались до места начала маршрута?

– На поезде Гомель-Минеральные Воды ехали полтора суток. Доехали до Невинномысска, потом добрались до Хурзука и уже оттуда начали предварительное восхождение, цель которого – акклиматизация.

– А женщин зачем в поход взяли? Пищу готовить и стирать? Шучу, конечно. Как на самом деле был организован быт в походе?

– Элементарно: готовили пищу и мыли котлы по очереди пара дежурных, стирал каждый свои вещи сам, как в армии. А руководил всем процессом восхождения командир Валерий Тихоненко.

– А командира кто избирал?

– Здесь без вариантов: командиром может быть только опытный альпинист. В данном случае Валерий. Он занимался организацией похода от начала и до конца: разрабатывал маршрут, обес-печивал снаряжением, составлял список продуктов и меню на каждый день, распределял вес поклажи между участниками, помогал разобраться с установкой палатки и многое другое. А главное –он нес ответственность за наши жизни и безопасность. Мы же в свою очередь дали обязательства слушать его во всем.

– И в какую сумму вам обошлись его услуги?

– Все это было абсолютно бесплатно. Валерий – спортсмен. И это восхождение не просто развлечение для него, а категорированный спортивный поход, категория сложности которому будет присвоена после рассмотрения в Министерстве спорта и туризма Беларуси. Ведь мы в этот поход взяли две вершины. По чистой случайности я попал в его команду, хотя, наверное, случайностей в жизни не бывает.

– А меня взяли бы?

– Если можете пробежать без остановки легким темпом 10 км, то без проблем. На высоте разряженный воздух, и кардиосистема должна быть тренированной.

– И только? Все, начну бегать. А вы как-то особенно готовились к восхождению?

– Я, в принципе, бегаю через день по 5-6 км, зарядку делаю ежедневно, веду активный образ жизни, вредных привычек не имею. Моя жена тоже бегает, и Александр Левченко поддерживает себя в спортивной форме. Но с сентября прошлого года постепенно увеличивали кардионагрузки. За 3 месяца до восхождения мы все пропили курс витаминов. Прихватили витаминно-минеральные комплексы и с собой.

– Тяжело было?

– Нет – интересно. Красота вокруг неописуемая! Сперва дорога проходила по лугам и через леса, по крутым сыпучим склонам все выше и выше. Шли размеренным шагом, опираясь на трекинговые палки, каждые 45 минут делая 15-минутный перерыв. На ночлег обычно располагались около 15 часов, как правило ближе к дороге у воды. Разбивали лагерь, готовили еду, умывались, переодевались, стирали и сушили одежду, дежурные готовили обед. Командир обычно с кем-нибудь ходил в разведку. В 19.00 ужинали, а около 20.00 ложились спать. Нужно было хорошенько отдохнуть, ведь вставали мы в 5.00, а в 6.30 выдвигались

– Спали, наверное, как убитые?

– Знаете, не всегда. Что интересно, чем ближе к заветной цели, тем больше тебя охватывало волнение. Я, например, если полчаса поспал до восхождения, то хорошо, настолько сильно волновался. Очень переживал.

– А почему так рано вставали, не на работу ведь?

– Во-первых, с утра нежарко, а во-вторых, переходить горные реки желательно до рассвета: с наступлением тепла ледники начинали таять, и ручеек к полудню превращался в бурную полноводную реку с ледяной водой.

– Место задушевным беседам было?

– Конечно, куда же без них. Тем более компания подобралась отличная. Обстановка абсолютно свободная, никакого напряжения, все люди взрослые, здравомыслящие.

– А спиртное, гитара?

– Об этом и речи быть не могло. Наш поход – не увеселительная прогулка. На большой высоте воздух сильно разряжен, и организм человека ослабевает с каждым метром в высоту. Очень большие физические нагрузки и спиртное несовместимы. А гитара – лишний груз. Только представьте: вес рюкзака у мужчины составлял примерно 35 кг, у женщины – на десять меньше.

– Животных диких не боялись?

– Нет, не встречались. Диких коз встречали, внизу – стада баранов и коров, коней, сусликов видели. С последними вообще держи ухо востро: так и норовили что-нибудь стащить из провизии.

– Как вы грелись, что кушали, на чем готовили еду?

– Согреться можно было только при помощи теплой одежды, ковриков и спальных мешков. Экипировку и снаряжение собирали заранее, для высокогорных условий – все непродуваемое и непромокаемое. Одевались по главному горному правилу – многослойность: термобелье, флиска, теплая куртка. Еду готовили на газовой горелке. Питание, кстати, было трехразовое, вполне себе калорийное, правда, я похудел на 5 кг. Весь рацион был тщательно продуман и распланирован нашим командиром. Заглянув в его путевой журнал, мы знали, в какой точке будем завтра, через 5 или 10 дней и что будет на обед. Взяли с собой крупы, макароны, соль, сахар, печенье, чай, кофе, сухое мясо. Все продукты плотно утрамбовали в пластиковые бутылки с широким горлышком, в основном, из-под молока, чтобы не замочить при переходе через горные реки.

– Можно узнать, что собой представляет сухое мясо?

– Это обычная куриная грудка, приготовленная по особому рецепту: мясо сперва варится со специями, затем перекручивается через мясорубку, сушится в открытой духовке на маленьком огне и отправляется в пластиковую бутылку. Супчик с таким мясом или макароны по-флотски шли на «ура».

– Нужны в таких походах какая-то особая обувь и одежда?

– Желательно, но не обязательно. Мои трекинговые ботинки меня не подвели. У кого-то из ребят были специальные – альпинистские. В среднем, они стоят 200 долларов. Но дешевых лучше не брать: в лучшем случае их придется зашивать, в худшем – обморозишь ноги. Обязательно иметь трекинговые палки – они снимают лишнюю нагрузку с коленных суставов и ощутимо помогают идти, перенося часть веса на руки. И никак нельзя идти без ледоруба, страховки, хорошего солнцезащитного крема самого высокого класса защиты и очков, можно даже сварочных, особенно на ледниках и непосредственно на вершине, где желательно закрыть абсолютно все открытые части тела.

– Я смотрю, крем вам особо не помог.

– Это вы про мои уши и лицо? Да, обгорел немножко по неопытности. Но если с умом подойти, то ожогов и обморожения избежать можно.

– Виталий Юрьевич, ваш поход длился 16 дней, и лишь незадолго до его завершения вы совершили первое восхождение. Почему так долго?

– Можно, конечно, и быстрее, но пробовать не стоит. Ведь для восхождения на Эльбрус, как и на любую серьезную вершину, нужно сперва акклиматизироваться, чтобы не прочувствовать на себе все «прелести» горной болезни. И, поверьте, тошнота и головная боль не самые страшные ее проявления. Прямо на наших глазах одного альпиниста, правда, не с нашей группы, пришлось эвакуировать с вершины на вертолете из-за отека головного мозга. А во-вторых, в мире существуют вещи, в которых не скорость важна, а процесс, когда, преодолевая трудности, ты получаешь наслаждение от восхождения, удовольствие от созерцания гор, ущелий, горных рек и водопадов, свежего воздуха, рассветов и закатов, от новых знакомств и открытий. Чтобы все это ощутить сполна, а не в полусознательном состоянии, непосредственно первое восхождение мы совершили лишь на 10-й день. Все это время мы постепенно набирали высоту, давая организму привыкнуть к нагрузкам.

– Сколько длилось само восхождение? Какие были условия подъема?

– Штурм пика с восточной стороны Эльбруса начали в 2 часа ночи. А кто-то даже в 12 начинает, чтобы успеть дойти до заветной точки до полудня, когда на Эльбрусе начинают дуть сильные ветра и тебя попросту может сдуть. На штурм шли налегке: рюкзак с термосом и перекусом, ледоруб, кошки, обвязка со всем необходимым снаряжением. За 11 часов мы поднялись на полтора километра, поскольку идти приходилось траверсом, и водрузили флаг Буда-Кошелева и знамя отдела внутренних дел над вершиной. Погода была отличная: безоблачно, ветер слабый. Ночь наградила нас звездным небом и умопомрачительными пейзажами. Мы с жадностью хватались за малейшие детали, чтобы ощущения не просто запечатлилось в памяти, а остались в голове навеки. Второй раз уже похуже была.

– На восхождение решились все?

– Нет, 6 человек. Тамара решила, что с нее хватит перевалов, и оставила лагерь еще в Приэльбрусье. Уехала в Пятигорск дожидаться нас там, а заодно походить по экскурсиям. У второго нашего члена команды проявились признаки горной болезни.

– А когда вы совершили второе восхождение?

– После возвращения с восточной вершины мы несколько дней отдохнули, а в завершение маршрута командир предложил совершить еще одно восхождение, но уже на самый высокий пик с западной стороны. Я люблю авантюры, поэтому сразу согласился. На 4-й день мы повторили штурм, правда, уже вчетвером, и развернули флаг Буда-Кошелева и знамя с символикой Буда-Кошелевского отдела внутренних дел на высоте 5642 метра. Скажу вам, Эльбрус – очень популярная гора, людей там было очень много.

– Ощущения на Эльбрусе какие испытали? Поделитесь.

– Когда стоишь на вершине, эмоции просто накрывают с головой. Даже не верится, что ты это сделал. У тебя просто захватывает дух! Смотришь на горы и кожей ощущаешь их силу и мощь, которая перетекает и в тебя. И силы откуда-то появляются: назад, как на крыльях и с чувством такого удовлетворения, что не описать. Остались очень яркие впечатления, они до сих пор греют душу. Все прошло как один день, ведь каждый из них был совершенно не похожим на предыдущий.

– Вот слушаю я вас и все больше задаюсь вопросом: зачем? Ведь ежегодно Эльбрус забирает от 15 до 30 жизней. В чем главная цель? Бросить вызов Эльбрусу?

– Скорее себе.

– Ну и как? Довольны результатом?

– Конечно. Ведь я это сделал, преодолел себя и выстоял, зачастую на пике своих возможностей. Это здорово повышает самооценку. Но, скажу я вам, это было серьезным испытанием веры в собственные силы. А еще я понял, что нет предела человеческим возможностям, а граница между мечтой и реальностью на самом деле очень условна и зыбка. Эти знания окупают любые трудности при восхождении и даже муки горной болезни.

– Как планируете провести следующий отпуск? Может, на море, в одном из отелей, где «все включено»?

– «Все включено» – это не мой вариант, и уже давно. Я был и в Турции, и в Египте, но на сегодняшний день самый лучший отдых для меня – это горы. Дело в том, что к вечеру второго дня, проведенного на пляже, на меня накатывают такая тоска и непреодолимое желание сменить место дислокации, что хоть плачь. Отдых должен быть активным. Он не надоедает, дарит массу впечатлений и эмоций.

– А чего не хватало лично вам в походе, по каким благам цивилизации скучали?

– Да, в принципе, мне было очень хорошо, разве что вкусненького хотелось другой раз, да кофе. Хотя кофе и был, но только по утрам. После обеда не рисковал пить: боялся, что не усну.

– Что самое трудное и опасное в горах?

– Пожалуй, трудностей немало. Опасно прохождение ледников, ведь они тают и, соответственно, движутся, хоть и очень медленно. Рельеф ледника постоянно обновляется, и вероятность упасть в ледовую трещину возрастает. Зачастую их не видно под толстым слоем снега. С другой стороны, есть опасности травмы, обморожения или солнечных ожогов. Но после восхождения вы начинаете понимать свой предел и можете гордиться тем, что сумели это сделать. В любом случае, восхождение, конечно, серьезная встряска, но, в конечном счете, она полезна. Говорят, кровеносные сосуды приходят в норму.

Безусловно, после каждого восхождения человек становится немножко другим, вспоминает, что в этом мире существует что-то еще, помимо работы и ежедневной рутины, и в этом прелесть восхождения.

– А детей в такие походы можно брать?

– В такие нет: очень опасно. А вот без восхождения на саму вершину можно. На тропе то и дело с кем-то расходишься или обгоняешь другие группы: Привет, вы откуда? – Мы из Беларуси, из Буда-Кошелева! – А мы из Питера! Они нам: Привет Лукашенко! А мы им: Привет Путину! И довольные идем дальше. Все очень приветливые, никакого высокомерия и чопорности, только открытость и доброжелательность, а еще – готовность помочь в трудный момент. Очень много туристов из Питера и Москвы.

– А белорусы встречались?

– Встретили только одного минчанина на вершине. Он увидел, что мы разворачиваем флаг Беларуси, и тоже попросил сфотографироваться. Белорусов мало, а зря. Да, далеко, но разве из-за этого нужно отказываться от мечты?

– Думаю, не нужно. Спасибо за интересное интервью.





















Интервью провела Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото из личного архива Виталия Подзеруна