«Когда начали резать был такой хруст!» Сделавшие пластику - об ожиданиях, реальности и принятии себя

Источник материала: Tut.by

Когда нам не нравится цвет наших волос — мы их перекрашиваем, все просто. А как быть тем, кому не нравятся собственные уши, губы или, скажем, грудь? Или смириться, или обратиться к пластическому хирургу. Именно так и поступили наши сегодняшние героини. Мы поговорили с ними о страхе операции, отношении окружающих и принятии себя.

Благодарим за помощь в организации съемок хирурга Алексея Дужего .