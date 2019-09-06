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«Когда начали резать был такой хруст!» Сделавшие пластику - об ожиданиях, реальности и принятии себя

07.09.2019 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда нам не нравится цвет наших волос — мы их перекрашиваем, все просто. А как быть тем, кому не нравятся собственные уши, губы или, скажем, грудь? Или смириться, или обратиться к пластическому хирургу. Именно так и поступили наши сегодняшние героини. Мы поговорили с ними о страхе операции, отношении окружающих и принятии себя.

Благодарим за помощь в организации съемок хирурга Алексея Дужего.

 
 
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Когда нам не нравится цвет наших волос - мы их перекрашиваем, все просто. А как быть тем, кому не нравятся собственные уши, губы или, скажем, грудь?
 
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