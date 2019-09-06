Житель Кореличей рассказал, как съездил в Москву на заработки и не получил ни копейки

Источник материала: Полымя

На протяжении многих лет белорусы, в числе которых и жители Кореличского района, устремляются в соседние страны в поисках лучшей жизни, высокого заработка и достойных условий труда. Чаще всего едут в Москву, где работают на стройке либо в сфере торговли. Как показывает практика, заработать удаётся далеко не всем. Некоторые из так называемых гастарбайтеров возвращаются домой не только без денег, но и с массой долгов и проблем, заставив изрядно поволноваться родных и близких.





37-летний житель г.п. Кореличи на заработки в Россию ездит достаточно давно, лет 7-8. Когда работал крановщиком на стройке в Москве, регулярно получал хорошую по белорусским меркам зарплату, жил в общежитии и всем был доволен. Однако после определённых неприятных событий, которые произошли с мужчиной по приезду домой, он лишился водительского удостоверения, а, следовательно, и хорошей работы в России.

– Работать в стране-соседке уже привык. Поэтому начал искать другую вакансию в Москве,– поделился 37-летний кореличчанин. – Знакомые подсказали, что на стройку в российскую столицу требуются разнорабочие. Поехал, меня приняли в строительную бригаду, жил в вагончике недалеко от объекта. Подозревать о том, что происходит что-то неладное, начал после задержки зарплаты за первый месяц, а затем и за второй-третий. Вместе с другими рабочими устроили забастовку, однако это не помогло. Денег нам не заплатили. Ещё через какое-то время узнали, что строительная фирма, по словам директора, обанкротилась, а все счета заморожены. Мы оказались на улице без копейки. Оставался единственный выход – возвращаться домой. Чтобы доехать до г. Барановичи на поезде, пришлось продать мобильный телефон. Одним словом, не только не заработал, а ещё и в минусе остался.

– В 2007 году 41-летний житель Кореличского района Александр Буко уехал в Россию на заработки. В конце июня этого же года он перестал выходить на связь с родными. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, – рассказал старший оперуполномоченный ОУР Кореличского РОВД Денис Кузьмич. – Если у вас есть информация о возможном местонахождении Александра Буко, просьба сообщить в Кореличский РОВД по тел.: 2-16-42, 8(029)7857983, или 102.

Во избежание неприятных случаев выезжайте за границу «во всеоружии», то есть, собрав максимальный пакет документов и информации. Не лишним будет сделать копии всех документов и иметь в запасе сумму денег, необходимую для возвращения домой.

Помните, что сомнительные объявление в интернете, советы знакомых могут сыграть злую шутку. Надёжнее всего трудоустраиваться через легального белорусского посредника. Заключая договор с нанимателем, внимательно читайте каждый пункт. Если какие-то моменты вам не понятны или не устраивают вас, оговаривайте их на месте. После оформления документов обязательно заберите свой паспорт. Он всегда должен быть у вас на руках.

– У каждого, кто уезжает на заработки, есть семья, родные и близкие люди, которые за них, безусловно, волнуются, – отмечает Денис Кузьмич. – Поэтому поддерживайте регулярную связь с родственниками, благо, современные средства связи позволяют делать это без проблем. Ваши родные должны знать, куда и с кем вы едете, адрес проживания и работы на территории другой страны, по возможности иметь контактные данные тех, кто с вами работает.

Безусловно, все приведённые рекомендации носят общий характер. Однако каждая жизненная ситуация индивидуальна. Чтобы узнать всё о работе за рубежом, вы можете обратиться за электронной консультацией на сайт lastrada@infonet.by или позвонить на горячую линию «Ла Страда» 113, где вам обязательно ответят на все имеющиеся вопросы.

Оксана ЯНУШ