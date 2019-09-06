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«Лизнула рыбу - опух язык». Аллергики - о том, что может их убить и как с этим справиться
07.09.2019 14:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы съели два апельсина — и руки покрылись корками. Понюхали рыбу — заслезились глаза. Попробовали киви — начали задыхаться. Для большинства из нас все это не более чем страшные фантазии, но для наших героев — привычная жизнь. Поговорили с аллергиками об ограничениях, страхах и привычке не любить то, что любить очень хочется.
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Как научиться не любить апельсины, если на самом деле ты их любишь?
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