«Лизнула рыбу - опух язык». Аллергики - о том, что может их убить и как с этим справиться

Источник материала: Tut.by

Вы съели два апельсина — и руки покрылись корками. Понюхали рыбу — заслезились глаза. Попробовали киви — начали задыхаться. Для большинства из нас все это не более чем страшные фантазии, но для наших героев — привычная жизнь. Поговорили с аллергиками об ограничениях, страхах и привычке не любить то, что любить очень хочется.