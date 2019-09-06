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В Лиде открыли памятник князю Гедимину. Смотрите, как это было

07.09.2019 15:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде открыли памятник князю Гедимину, сообщает «Радыё Свабода». Смотрите, как это было.


Постамент облицован гранитом в цвет Лидского замка. На нем — надпись «Гедымін» и герб «Колюмны». Скульпторы — Сергей Оганов и Ольга Нечай.







В Лиде сегодня отмечают День города и проходит фестиваль Lidbeer. Помимо памятника, здесь сегодня торжественно открыли вторую башню Лидского замка.

 
 
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На постаменте - надпись «Гедымін» и герб «Колюмны».
 
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