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В Лиде открыли памятник князю Гедимину. Смотрите, как это было
07.09.2019 15:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде открыли памятник князю Гедимину,
Постамент облицован гранитом в цвет Лидского замка. На нем — надпись «Гедымін» и герб «Колюмны». Скульпторы — Сергей Оганов и Ольга Нечай.
В Лиде сегодня отмечают День города и проходит
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На постаменте - надпись «Гедымін» и герб «Колюмны».
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