В Лиде открыли памятник князю Гедимину. Смотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

В Лиде открыли памятник князю Гедимину, сообщает «Радыё Свабода». Смотрите, как это было.





Постамент облицован гранитом в цвет Лидского замка. На нем — надпись «Гедымін» и герб «Колюмны». Скульпторы — Сергей Оганов и Ольга Нечай.

























В Лиде сегодня отмечают День города и проходит фестиваль Lidbeer . Помимо памятника, здесь сегодня торжественно открыли вторую башню Лидского замка.