И внутренние «войны» были, и чудеса. Как по Беларуси целый месяц шел крестный ход

Источник материала: Tut.by

В Полоцке вечером 6 сентября завершился второй Всебелорусский крестный ход. В путь паломники Бреста в Полоцк пройдет Всебелорусский крестный ход. За месяц паломники преодолеют 620 км">вышли 2 августа из Бреста. За месяц они преодолели 620 км и побывали в четырех областях: Брестской, Гродненской, Минской и Витебской. TUT.BY прошел с пилигримами последние 15 км пути и посмотрел, как их встретили в полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре.

Из Бреста вышло 300 человек, в Полоцк вошло 40



Мы присоединились к паломникам возле деревни Лесины — и через три часа все вместе уже входили в Полоцк. Общаться с людьми получалось лишь на двух коротких привалах — разговаривать в крестном ходу строго запрещено. Впереди и позади крестного хода идут паломники в оранжевых жилетках и с красными флажками. «Я — наша местная крестоходовская ГАИ, слежу за безопасностью движения», — шутит мужчина, который возглавлял шествие.

Из деревни Аркадия под Брестом в путь вышло около 300 человек. Потом люди стали отсеиваться — и в Полоцк дошло около 40. Из них человек десять преодолели весь путь — 620 км. Некоторые присоединялись к паломникам на разных отрезках дороги и шли сколько могли — кто-то день, а кто-то неделю. Были и такие, кто отлучался из крестного хода по рабочим или семейным делам, но потом догонял его.

Во Всебелорусском крестном ходу были и участники из России и Украины. Причем некоторые, как самарчанка Наталья и киевлянка Татьяна, прошли от Бреста до Полоцка.

За месяц паломники побывали в четырех регионах страны, не были только на юго-востоке и востоке — на Гомельщине и Могилевщине. В среднем в день проходили по 25 км, иногда отрезки пути составляли и под 40 км.

По дорогам страны шли налегке. В руках — только крест или икона. Рюкзаки и сумки с вещами везла машина. В путь паломники берут лишь самое необходимое: смену одежды, обуви, лекарства, немного посуды.



Крестный ход возглавляли мужчины. Четверо несли икону Минской Божьей Матери, еще по два человека — хоругви и кресты. За мужчинами шли женщины

«Почти везде нас встречали очень тепло»

Где-то ночевали в храмах, где-то — в школах. В конце августа дошли до Минска, паломникам устроили ночлег в деревне Лысая Горе, в палатках. Но чаще всего останавливались на ночь в домах у сельчан.

— Почти везде нас встречали очень тепло, — рассказывает минчанин Александр Нестерчук. — В Пружанах Брестской области так вообще был чуть ли не кастинг среди людей, которые хотели взять нас к себе на ночлег. Местный батюшка сказал: «Ладно, чтобы всем хватило крестоходцев, разбирайте их себе по домам по одному». А в одной деревне прихожане нам рассказывали, что их священник объявил «военное положение»: «Крестный ход идет — и его надо хорошо встретить!». И люди готовились. Некоторые ради этого приезжали из городов в деревенские родительские дома, чтобы заранее подготовить баньку, стол. Но особенно всем запомнилось, как нас встречали в Крайске Логойского района Минской области, на праздник Успения Богородицы, 28 августа. Там нам наготовили столько пирогов, что остались и про запас. Мы еще и вас ими угостим!



Александр Нестерчук

Питание паломникам почти всегда обеспечивали верующие в тех приходах, где их принимали на ночлег. Еда у пилигримов — простая: в основном, каши, консервы, овощи, фрукты.

Некоторые паломники придерживаются поста. К примеру, кто-то пропускает завтрак, кто-то еще как-то ограничивает себя в еде. А один мужчина, рассказывают, весь месяц не ел и не пил (даже в жару) до вечера. Питаясь только раз в сутки, он прошел 620 км, при этом нес хоругвь.

Несколько участников прямо в пути отметили свои дни рождения. Поздравляли их всем крестным ходом, были и подарки. Именинники говорят, что запомнят эти праздники на всю жизнь.





«Мозоли, натертые в Бресте, к Полоцку зажили»

Среди паломников много опытных — тех, прошел уже сотни и даже тысячи километров в крестных ходах. Один из них — уроженец Молодечно Михаил.

— В этом крестном ходу я шел только три дня. Отпросился с работы: тружусь на строительстве Тадулинского Свято-Успенского монастыря под Витебском — и приехал. Постоянно стараюсь присоединиться к таким акциям в Беларуси, России, Украине. Например, участвовал в Великорецком крестном ходе, одном из крупнейших в России. Он никогда не прерывался, проходил ежегодно, даже при коммунистах. Поэтому в нашем — Всебелорусском крестном ходу, я не мог ни пройти. Это же такая благодать!

По мнению Михаила, в Беларуси крестные ходы — не такое распространенное явление, как в России, и поэтому кто такие пилигримы и зачем они отправляются в путь, наши люди не всегда понимают:

— В России крестный ход выходят встречать даже мэры городов, на улицах собирается много жителей. А у нас есть проблемы: в дом примет не каждый. Охладели, очерствели наши белорусские сердца. Наверное, это оттого, что люди сейчас все — в компьютерах, ноутбуках, не видят жизни вокруг и друг друга. Хотя были и такие поселки, где нас встречали очень душевно. Например, в Вороничах — последней деревне перед Полоцком, где мы ночевали. Спасибо за это и сельсовету, и директору местной школы. Прямо расставаться с ними не хотелось.





Александр Нестерчук говорит, что в свои 62 года, пройдя 620 км, физически чувствует себя лучше:

— Мышцы подтянулись, ноги прокачались. Многие из нас поздоровели за крестный ход. Случаев, чтобы кому-то стало плохо, не было. А если бы вдруг кто-то захворал, среди нас шли несколько медработников. Но в основном люди жаловались только на мозоли. Однако мозоли, натертые в Бресте, к Полоцку уже зажили.

По словам Александра, паломников не останавливала плохая погода.

— Два раза лил сильный дождь. Но так получилось, что он шел именно тогда, когда мы двигались по проселочным песчаным дорогам. И дождем прибивало пыль. Идти было легче.

«Самое трудное — любить людей»

Николай Бондарь из Бешенковичей — один из организаторов крестного хода. Он не скрывает радости, что у его сподвижников все получилось, и вместе они дошли до Полоцка:

— Иногда даже хочется плакать: наконец-то мы добрались до этого святого места. Но вместе с тем и грустно — что все закончилось, что все позади.



Справа: Николай Бондарь

На вопрос, что в этом пути было самым трудным, Николай не задумываясь отвечает:

— Любить людей. Ведь христианин — это свет миру. А мир все больше и больше стремится ко злу. Вещи, которые раньше были позором, сейчас возносятся на пьедестал. А мы — этой вот своей малой кучкой — хотим показать, что это ложные ценности.

По словам Николая, главное в крестном ходу — молиться и задумываться о своей жизни, поведении:

— Человека одолевают страсти: чревоугодие, сребролюбие, гнев, уныние, гордость и т.д. И если он в крестном ходу хотя бы от одной страсти избавится — значит, уже не напрасно шел. Потому что можно много ходить, много молиться, но оставаться таким же, как был. И это будет просто поход.









Один из руководителей крестного хода вспоминает, что за этот месяц случалось всякое:

— Были, конечно, и какие-то лишения, ощущалась и физическая нагрузка. Но быт — это второстепенное. Крестный ход — это церковь в походе. И наши люди привыкшие: лег на коврик — и спит. Когда за день устал — тебе без разницы, где спать. Где упал — там и кровать. Хуже, когда происходили проблемы духовного порядка. Случались у нас и внутренние «войны», иной раз и крепкие, пока коллектив притирался. Были и «тяжелораненые», некоторых из них даже сходили с дистанции. Но, что приятно, поразмыслив, возвращались. Каждый из нас увидел что-то новое в себе, это была проверка «боем». Ведь недаром говорят, что один крестный ход заменяет 40 литургий.

Николая Бондаря радовало, что по пути многие встречные люди крестились, подходили под икону.





«Заблагоухала наша икона. Такой вот был нам подарок от Господа»

Бобруйчанин Георгий также прошел весь путь из Бреста. Он поделился таким наблюдением:

— На границе Брестской и Гродненской областей (а в этих же регионах в каждой деревне стоят красиво украшенные кресты) случилось чудо. В тот день нас шло немного, всего лишь 11 человек. Образно говоря, малое стадо. Восемь братьев несли икону, кресты, хоругви, и сзади — три сестры. Вдруг мы почувствовали сильное благоухание от иконы. Подумали сразу, что это запах от цветов, которые росли вдоль обочины. Один мужчина понюхал их: нет, они ничем не пахнут. Идем дальше. И этот столб благоухания стоял над нами еще километра два-три. Такой вот был нам подарок от Господа. За что, почему — не знаю. Описать этот запах невозможно, но был он очень приятным.



В центре — большая икона Минской Божьей Матери. От нее, по свидетельству паломников, шло благоухание

…Около четырех часов дня 6 сентября показался такой долгожданный для всех пилигримов дорожный знак — «Полоцк».

Еще два часа понадобилось путешественникам, чтобы пройти через город к Спасо-Евфросиниевскому монастырю. По пути они останавливались для короткой молитвы возле храмов и памятников.

Когда шли по мосту через Западную Двину, на берегу слева белел величественный Софийский собор. Те, кто видел его впервые, приостанавливались, чтобы его сфотографировать.



Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь

И вот наконец — конечная точка маршрута длиной в месяц и шесть сотен километров. Возле стен полоцкой обители паломников встретили насельницы и верующие. Испекли в их честь пироги и караваи.

Матушка Евдокия, игуменья Спасо-Евфросиниевского монастыря, обратилась к пилигримам с приветствием:

— Крестный ход — это проповедь. И низкий вам поклон за то, что вы шли, трудились во славу Божью. Ведь глядя на вас, каждый человек мог задуматься о своей жизни.

В глазах у многих крестоходцев блестели слезы радости:

— Полоцк для нас — святыня. И сейчас у нас такая большая радость!

Справка TUT.BY Первый Всебелорусский крестный ход прошел в 2011 году и длился почти три месяца. Маршрут тогда составил 1380 км. На разных отрезках шло от 10 до 200 человек, а четыре крестоходца прошли весь путь без перерыва. Второй Всебелорусский крестный ход — со 2 августа по 6 сентября 2019 года — приурочили к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 180-летию Полоцкого церковного собора. Полоцкий собор 12 февраля 1839 года упразднил Брестскую церковную унию 1596 года. В православие тогда обратили более 1 млн 600 тысяч униатов и около 1500 священников. Православная церковь трактует это событие так: Полоцкий собор духовно соединил все части белорусского народа в единое целое. Однако греко-католики называют это событие «катастрофой» и «радикальной перекройкой конфессиональной карты» Беларуси.



