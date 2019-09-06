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В Кобринском районе по деревне гулял… слон
07.09.2019 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница деревни Большие Лепесы Кобринского района днем 7 сентября сообщила в милицию, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Когда на место прибыли экипаж ГАИ и участковый инспектор, слон действительно ходил вдоль дороги и пугал местных жителей.
«Рядом находился представитель цирка „Диво“ — организации-владельца животного. Он пояснил, что возле деревни Именин у них имеется территория, где находятся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления. Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища», — рассказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Видео: МВД Беларуси
Обошлось без происшествий, пострадавших нет, сотрудники милиции помогли вернуть животное обратно в загон.
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Жительница деревни Большие Лепесы Кобринского района днем 7 сентября сообщила в милицию, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон.
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