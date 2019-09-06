|
«Дана Молл» обследуют саперы. Поступило сообщение об опасности
07.09.2019 18:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 7 сентября от неизвестных по электронной почте поступило сообщение об опасности в торговом центре «Дана Молл» в Минске,
«В настоящее время саперно-пиротехническая группа обследует торговый центр „Дана Молл“ в Минске на предмет наличия опасных предметов. Эвакуация посетителей не проводилась», — сказано в сообщении.
Милиция призывает граждан соблюдать спокойствие, реальной опасности нет. Сотрудниками органов внутренних дел усилены меры безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 7 сентября от неизвестных по электронной почте поступило сообщение об опасности в торговом центре «Дана Молл» в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)