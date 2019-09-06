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«Дана Молл» обследуют саперы. Поступило сообщение об опасности

07.09.2019 18:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 7 сентября от неизвестных по электронной почте поступило сообщение об опасности в торговом центре «Дана Молл» в Минске, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

«В настоящее время саперно-пиротехническая группа обследует торговый центр „Дана Молл“ в Минске на предмет наличия опасных предметов. Эвакуация посетителей не проводилась», — сказано в сообщении.

Милиция призывает граждан соблюдать спокойствие, реальной опасности нет. Сотрудниками органов внутренних дел усилены меры безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 7 сентября от неизвестных по электронной почте поступило сообщение об опасности в торговом центре «Дана Молл» в Минске.
 
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