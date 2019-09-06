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На Витебщине мужчина нашел корабельные часы. Они оказались радиоактивными
07.09.2019 21:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 7 сентября в Миорах мужчина принес спасателям корабельные часы и заявил, что от них исходит радиационный фон, превышающий естественный.
Адрес и место находки мужчина не сообщил, документы с техническими характеристиками отсутствуют. Спасатели установили, что на расстоянии 1 метра радиационный фон соответствует естественному.
«На поверхности часов фон значительно превышает естественный. Данные уточняются. В настоящее время решается вопрос об утилизации»,
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Днем 7 сентября в Миорах мужчина принес спасателям корабельные часы и заявил, что от них исходит радиационный фон, превышающий естественный.
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