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Минчанка обещала продвинуть очередь на покупку квартир, брала за это деньги и оставляла их себе

07.09.2019 23:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала 35-летнюю минчанку, которая обещала людям продвинуть их очередь на квартиру, брала за это деньги и оставляла их себе.

На протяжении двух лет злоумышленница получала от граждан деньги за благоприятное решение вопросов с должностными лицами государственных органов по продвижению очереди на строительство квартир. Однако полученные деньги никому не передавала, а использовала на личные нужды, сообщили подробности дела в ГУВД Мингорисполкома.

От действий женщины пострадало порядка 8 человек. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч долларов. Есть основания полагать, что от действий злоумышленницы могли пострадать и другие граждане.


Если вы пострадали от действий Рожневой-Наливайко Н.В. или располагаете какой-либо информацией о ее противоправной деятельности, просьба обращаться в Московское РУВД г. Минска лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам:8 (029) 767-57-86, 8 (033) 357-39-55, 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция задержала 35-летнюю минчанку, которая обещала людям продвинуть их очередь на квартиру, брала за это деньги и оставляла их себе.
 
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