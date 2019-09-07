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Неизвестные сообщили о минировании «Нафтана», «Гродно-Азота» и ТЦ Dana Mall

07.09.2019 21:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 сентября неизвестные сообщили о минировании ряда объектов в стране, в том числе ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно-Азот» и ТРЦ Dana Mall в Минске, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет Беларуси

Сообщения пришли по электронной почте в контакт-центр БелЖД. «На указанные в сообщении объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Большинство указанных в письме объектов проверено, взрывных устройств не обнаружено. Следователи приступили к осмотру мест происшествий», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи осмотрели компьютер в контакт-центре БелЖД в Могилеве, на который пришло сообщение.

«Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности отправителя письма. По результатам осмотров будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.

Ранее о том, что торговый центр Dana Mall обследуют саперы, сообщили в милиции. Очевидцы прислали фотографии.


Фото: twitter.com/alexandrzharkou

Следователи напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Также возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.


Фото: Следственный комитет Беларуси
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сообщения пришли по электронной почте в контакт-центр БелЖД.
 
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