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Неизвестные сообщили о минировании «Нафтана», «Гродно-Азота» и ТЦ Dana Mall
07.09.2019 21:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
7 сентября неизвестные сообщили о минировании ряда объектов в стране, в том числе ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно-Азот» и ТРЦ
Сообщения пришли по электронной почте в контакт-центр БелЖД. «На указанные в сообщении объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Большинство указанных в письме объектов проверено, взрывных устройств не обнаружено. Следователи приступили к осмотру мест происшествий», — сказано в сообщении ведомства.
Следователи осмотрели компьютер в контакт-центре БелЖД в Могилеве, на который пришло сообщение.
«Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности отправителя письма. По результатам осмотров будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.
Ранее о том, что торговый центр Dana Mall обследуют саперы,
Следователи напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Также возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.
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Сообщения пришли по электронной почте в контакт-центр БелЖД.
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