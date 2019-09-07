Демография в Кореличском районе: кореличчане стали жить дольше, но рождаемость по-прежнему невысокая

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За 6 месяцев 2019 года в Кореличском районе ожидаемая продолжительность жизни в среднем увеличилась на 2,5 года и составила 77,2 года. В районе не было случаев младенческой и детской смертности, а также летальных исходов от случайного отравления алкоголем. Об этом сообщил заместитель главного врача УЗ «Кореличская центральная районная больница» Алексей Кавцевич на заседании районного исполнительного комитета, где рассматривался вопрос по демографической безопасности в районе.

Из показателей системы здравоохранения, установленных Государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы», в Кореличском районе за 6 месяцев 2019 года достигнуты 12 из 14-ти.

Стали жить дольше

Ожидаемая продолжительность жизни в среднем увеличилась на 2,5 года и составила 77,2 года (план — 74,4 года). Не было случаев младенческой и детской смертности, летальных исходов от случайных отравлений алкоголем.

Доля врачей, работающих по принципу врача общей практики, в общем количестве врачей, работающих в системе оказания первичной медицинской помощи, составила 100 %.

Показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста равен 41,9% (план — не более 50,0 %).

Удельный вес пациентов со злокачественными опухолями в I-II стадии заболевания в общем количестве пациентов с выявленными злокачественными заболеваниями составил 74,6% (план — не менее 68 %).

Охват реабилитацией пациентов трудоспособного возраста после инфаркта миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения, оперативных вмешательств по поводу злокачественных, нейрохирургических, травматологических и иных неинфекционных заболеваний равен 92,3% (план — не менее 75%).

Заболеваемость населения туберкулезом на 100 тыс. человек составляет 15,5 случаев (план — до 31,2 случаев).

Доля пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, успешно закончивших курс лечения, в общем количестве таких пациентов равна 33,3% (план — до 59,2%).

Общая смертность снижается

Однако не достигнут коэффициент смертности трудоспособного населения (на 1 тысячу человек) до 4. Результат составил 5,2 (областной показатель — 4,5).

Смертность населения от туберкулеза (на 100 тысяч человек) составляет 10,3 случаев при плане до 4,45 случаев.

В Кореличском районе за январь-июнь 2019 года отмечается естественная убыль населения на 176 человек, что на 0,4 больше аналогичного периода 2018 года.

За январь-июнь 2019 года в Кореличском районе родилось 83 ребенка, или на 7,8% (на 7 детей) меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Рождаемость по району снизилась с 9,3 до 8,7 случаев на 1000 населения.

За 2018 год удалось снизить общую смертность населения. Умерло 452 человека (в 2017 г. — 487). 6 месяцев 2019 года прошли без существенной динамики: умерло 246 человек (за 6 мес. 2018 г. — 245).

В районе отмечается снижение смертности в возрасте 0-59 лет. Так, в январе-июне 2018 г. умерло 40 человек или 16,3% от всех умерших, в январе-июне 2019 г. — 22 человека или 9% от всех умерших. Таким образом наблюдается снижение на 45% по отношению к 2018 г. В возрасте 60 лет и старше за 6 месяцев 2018 г. умерло 205 человек или 83,7% от всех умерших, за 6 месяцев 2019 г. — 222 человека или 91% от всех умерших. Рост умерших старше 60 лет составляет 8,3% к 2018 году. Таким образом, высокий показатель общей смертности в районе (25,4 случая на 1000 населения) формируется за счет смертности населения старших возрастных групп (умершие в возрасте 80 лет и старше составили 50,4% от всех умерших).

В структуре смертности лидируют БСК

Общая смертность за первое полугодие 2019 года снижена на 6 из 10 административных территорий. Наибольшее снижение отмечается по Малюшичскому (-70,6%), Лукскому (-11,8%), Красненскому (-5%), Жуховичскому (-4,8), Мирскому (-9,4%) сельсоветам, а также по г.п. Кореличи (-30%).

По административным территориям района наибольший рост смертности зарегистрирован в Еремичском сельсовете (с 11 до 23 чел., +109,1%), Райцевском (с 18 до 31 чел., +72,2%), Циринском (с 12 до 18 чел., +50%), Турецком сельсовете (с 19 до 21 чел., +10,5%).

Ожидаемая продолжительность жизни за январь-июнь 2019 года увеличилась на 2,5 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (74,7 года) и составила 77,2 года, из них мужчины — 73,2 года, женщины — 80,6. Наибольшая продолжительность жизни зарегистрирована по Циринскому врачебному участку (81,6 года), наименьшая — по Кореличскому (73,6 года). Сельские жители живут дольше городских с разницей в 5,9 лет, средний возраст умерших городских жителей составил за 6 месяцев 2019 года 72,4 года, сельских — 78,3 года.

В структуре общей смертности первое место занимают болезни системы кровообращения — (58,2%), второе — новообразования (7,8%), третье — внешние причины (3,7%), четвертое — болезни органов пищеварения, органов дыхания (по 2%).

За первое полугодие 2019 года смертность от туберкулеза составила 10,3 на 100 тыс. населения (план не более 4,45 на 100 тыс.) за счет случаев смерти двух пациентов. В ЦРБ проводятся мероприятия, направленные на профилактику туберкулеза, проводится обследование обязательных и угрожаемых контингентов: рентгенофлюорографическое обследование угрожаемого контингента выполнено за 6 месяцев 2019 г. на 47,8%. Всего же рентгенобследованием охвачено 54,3% взрослого населения, подлежащего обследованию. Обязательный контингент обследован на 54,3%. За 6 месяцев 2019 года заболеваемость туберкулезом выросла и составила 15,2 на 100 тыс. населения (6 месяцев 2018 г. — 10,3, область — 10,5). В районе живут 3 пациента, больных туберкулезом легких. За 6 месяцев 2018 г. выявлены 2 пациента. Из числа заболевших все трое — сельские жители.

40-летние мужчины — в зоне риска

При высоком уровне общей смертности (25,4 на 1 тысячу) в Кореличском районе наблюдается хорошая динамика по трудоспособному возрасту – 5,2 на 1 тысячу населения (1-е полугодие 2018 года – 6,8). Наблюдается снижение на 23,5%.

В трудоспособном возрасте умерло за 6 месяцев 2019 года 25 человек (в 2018 г. – 33 человека). Смертность в трудоспособном возрасте в районе за январь-июнь 2019 г. снизилась на 23,5% к 2018 году, однако по Гродненской области этот показатель ниже — 4,5 на 1000 населения трудоспособного возраста. Из 25 пациентов, умерших в трудоспособном возрасте, на учете у нарколога состояло 12 человек (48%, каждый второй). Удельный вес лиц трудоспособного возраста в общей численности умерших уменьшился и составил 10,2% (в 2018 году – 13,5%).

В трудоспособном возрасте в структуре смертности первое место занимают болезни системы кровообращения – 57,1%; второе место — новообразования (28%); третье место — внешние причины (20%). По результатам анализа смертности в трудоспособном возрасте среди умерших 20% составляют женщины и 80% — мужчины.

Лица трудоспособного возраста, умершие в 40-60 лет, составляют 88%, а мужчины в этой группе составляют 81,8%. Учитывая эти факторы, проводится активная диспансеризация мужчин в возрасте 40-60 лет.

В Кореличском районе проживает 2897 мужчин в возрасте 40-60 лет. Осмотрено врачами за 6 месяцев 2019 года 1641 человек (57%). Из 230 мужчин этой категории (14%) — это здоровые пациенты, не предъявляющие жалоб на состояние здоровья. 336 человек, или 20,5% — практически здоровые пациенты, имеющие в анамнезе факторы риска хронических заболеваний. 1075 мужчин, или 65,5% — это пациенты, имеющие хронические заболевания с нарушениями функций органов и систем организма. 239 человек, или 15,3% — это люди, имеющие инвалидность.

Количество больничных растет

Уровень заболеваемости с временной нетрудоспособностью, по данным Фонда социальной защиты населения, за 6 месяцев 2019 г. составил 467,7 дней на 100 работающих (за 6 мес. 2018 г. – 447,5), наблюдается рост на 4,5%. Уровень заболеваемости с временной нетрудоспособностью в связи с болезнью немного увеличился и составил 414,1 на 100 работающих (399,3 на 100 работающих за 6 мес. 2018 г.), рост на 3,7%.

Самые высокие показатели трудопотерь, по данным Фонда социальной защиты, в КСУП «Царюка» — 521,9 дня (рост на 61,1%), КСУП «Племзавод «Кореличи» — 613,5 дня на 100 работающих (рост на 37,7%), ОАО «Кореличи-Лен» – 732,3 дня на 100 работающих, рост на 10,3%. На этих предприятиях показатели временной нетрудоспособности не только превышают среднерайонные, но и продолжают расти. Для правильного решения вопросов управления здоровьем работающих и разработки оздоровительных мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, необходимо углубленно проанализировать ее уровень и ее причины. И по результатам анализа совместно с администрацией и профсоюзным комитетом хозяйств разработать конкретные мероприятия, направленные на снижение заболеваемости.

Каждый 18-й — на учете у нарколога

Заболеваемость хроническим алкоголизмом на 01.07.2019 г. в районе составляет 4732,1 на 100 тыс. населения (на 01.07.2018 г. – 4507,2 на 100 тыс., рост на 5%). На учете у врача-нарколога на 01.07.2019 года состоит 915 пациентов, это каждый 18-й житель района старше 18 лет (на 01.07.2018 г. – 893, рост на 2,5%), из них на диспансерном учете – 777, в том числе женщин – 187 (24,1%), мужчин – 590 (75,9%).

Обратились за медицинской помощью в приемное отделение ЦРБ за 6 месяцев 2019 года 90 пациентов в состоянии алкогольного опьянения (один пациент каждые два дня).

Наблюдается хорошая динамика по показателю смертности от случайных отравлений алкоголем. За 6 месяцев 2019 года летальных случаев не было, за 6 месяцев 2018 г. — 2 случая, или 10,2 на 100 тыс. населения. Вместе с тем лица, состоявшие на учете у врача-нарколога, составили 48% от всех умерших в трудоспособном возрасте за 1-е полугодие 2019 года (12 человек из 25).

Уменьшилось количество семей, состоящих на учете у нарколога, до 15 (2018 г. – 28), в которых воспитываются 34 ребёнка (2018 г. – 49).

Мир — здоровый поселок

Решением Кореличского районного исполнительного комитета утвержден план основных мероприятий на 2019-2020 годы по реализации на территории городского поселка Мир проекта «Мир – здоровый поселок». Цель проекта – формирование долговременной политики, ориентированной на улучшение здоровья жителей поселка, увеличение продолжительности и повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации в районе. Запланированные мероприятия направлены на повышение доли лиц, ведущих здоровый образ жизни на 10-15%, снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности на 10%, снижение распространенности табакокурения, употребления алкоголя на 5%, увеличения на 15% доли лиц, активно занимающихся физической культурой, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74-75 лет.

Что делают медики, чтобы помочь?

Еженедельно (по вторникам) осуществляются выезды в АВОП и ФАПы бригадами врачей. Графики выездов врачей направлены во все сельсоветы. В первую очередь выезды осуществляются в АВОП, имеющие наибольшие отрицательные отклонения в показателях здоровья.

Дважды в неделю, во вторник и четверг, в сельсоветы выезжает врач психиатр-нарколог для диспансерного наблюдения за лицами, страдающими алкоголизмом, и назначения амбулаторного лечения данным пациентам.

При взаимодействии с сотрудниками РОВД, сельскими исполнительными комитетами врач-нарколог осуществляет выезды в сельские Советы с посещением домовладений лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем, с проведением профилактических мероприятий по недопущению злоупотребления алкоголем. В составе смотровых комиссий осуществляются адресные проверки домовладений граждан «групп риска», многодетных семей и семей, воспитывающих детей, нуждающихся в дополнительной социальной защите.

Учитывая высокую смертность пациентов в возрасте 41-60 лет, преимущественно от болезней системы кровообращения, активно проводится диспансеризация с целью выявления среди них групп риска преждевременной смерти, своевременному направлению их на консультации к кардиологу, динамическому наблюдению и контролю эффективности назначенного лечения.

Обеспечивается ежедневный контроль за допуском к труду работников. Медицинским работникам поручено продолжить мониторинг, результаты докладывать председателю райисполкома ежемесячно.

Участковая служба тесно сотрудничает с центром социального обслуживания населения. При обследовании одиноких и одинокопроживающих граждан нуждающиеся в уходе госпитализируются на сестринские койки. На 09.08.2019 г. в Лукской больнице сестринского ухода находятся 28 пациентов, на сестринских койках Мирской горпоселковой больницы — 26 пациентов. Проживающие в Жуховичском доме-интернате обследовались комплексно врачами ЦРБ в апреле дважды.

С 1 августа 2019 года отделение скорой медицинской помощи укомплектовано третьей бригадой скорой медицинской помощи. Приступили к работе 12 врачей молодых специалистов, укомплектованность врачебным персоналом составляет 92,9% против 82,0% в 2018 году.

В развитие сферы здравоохранения вкладываются немалые финансовые средства. Закуплены препараты фтора (лаки, гели, силанты) для местной фторпрофилактики у детей на 249 руб. Осуществлена закупка 2000 ИФА-наборов для определения простатического специфического антигена в крови на сумму 226,38 руб. Приобретены портативные автономные дефибрилляторы на сумму 7000 руб., тесты для анализа кала на скрытую кровь методом FIT на сумму 3450 рублей.

На заседании райисполкома напомнили о том, что руководители организаций и предприятий Кореличского района должны обеспечить стопроцентный медицинский осмотр всех работников до 1 декабря текущего года.

Подготовила Инна ЛЕЙКО