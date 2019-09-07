Водно-световое шоу, сотни артистов и фейерверк. Как прошел главный концерт тысячелетнего Бреста

Источник материала: Tut.by

Тысячи людей собрались на Гребном канале, чтобы посмотреть на главное шоу тысячелетнего Бреста — двухчасовую музыкально-историческую композицию «Миллениум».





Действо развернулось на огромной сцене высотой с пятиэтажных дом. В шоу были также задействованы установленный перед площадкой бассейн с фонтанами и красочная подсветка.





Огнем, светом и водой авторы постановки поведали зрителям многовековую историю города: начиная от первого упоминания в «Повести временных лет» до нынешних времен.





Частью представления стали и молодожены, которые произнесли со сцены свадебные клятвы.





В общей сложности в шоу были задействованы несколько сотен артистов: гимнасты, актеры, ходулисты, танцоры. Среди них были Тео, Инна Афанасьева, Алена Ланская, Иван Вабищевич, Naviband и другие.





Под занавес музыкально-исторического шоу брестчане произнесли клятву верности городу.





Завершилось все праздничным салютом.



















