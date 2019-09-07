Источник материала: Газета Авангард

Одним из наиболее серьезных и опасных инфекционных заболеваний признана африканская чума свиней (АЧС). Количество смертности среди диких и домашних животных очень высоко. Вирусом поражается все поголовье, несмотря на возраст и качество содержания поросят. Несмотря на то что АЧС не передается человеку, сельскому хозяйству она наносит большой убыток, потому как сыворотка для лечения этого заболевания еще не разработана.





Переносчиками инфекции являются зараженные или выздоровевшие свиньи, которые носят в себе возбудитель до 18 месяцев.

Заражение попадает в организм через поврежденную слизистую, кожу, кровь, укусы насекомых, с зараженной пищей и алиментарно. С появлением первых признаков жертвами заболевания становится около 37% поголовья.

В зависимости от степени инфицирования различают хроническую и атипичную формы заболевания. Хроническая форма чумы может продолжаться до двух месяцев и больше. Свиньи страдают периодическими поносами, приступами лихорадки, нарушением аппетита, воспалением легких. Животные теряют вес, кожа морщится, появляются кровоподтеки на ушах, хвосте и конечностях. При такой форме заболевания клинические признаки могут сильно изменяться. Вирус не выводится из организма, и такие свиньи остаются переносчиками вируса.

Атипичная форма африканского вируса зачастую диагностируется у поросят-сосунов и отъемышей, у которых есть материнский иммунитет либо они инфицированы слабовирулентным вирусом серогруппы. На первых стадиях заболевания чума клинически проявляется отказом от пищи, конъюнктивитом, кровоподтеками. Часть поросят выздоравливает полностью, у остальных же появляются осложнения вторичными бактериальными вирусами. Из-за этого появляются массовая пневмония и гастроэнтероколиты, что приводит к гибели животного в течение трех суток. Зараженные свиньи не выздоравливают до конца и остаются переносчиками заболевания долгое время. Смертность в таких случаях составляет 30-60%.

Буда-Кошелевская районная ветеринарная станция напоминает: для того чтобы предотвратить заражение свиноводческого хозяйства как при классической чуме, так и при АЧС, следует придерживаться следующих правил:

• приобретать корма в местах, где нет вирусных инфекций;

• перед кормлением проводить термическую обработку кормов;

• предотвратить контакт свиней с животными других хозяйств, домашними животными и плотоядными пернатыми, являющимися переносчиками инфекции;

• не завозить на свиноферму недезинфицированный инвентарь, а также не пропускать транспорт с зараженной территории, который не подвергался обработке;

• приобретать свиней только с ветеринарными документами, в которых подтверждаются данные о здоровье животного. Завезенных поросят следует изолировать перед тем, как ввести в общий загон;

• регулярно проводить вакцинацию против основных болезней, не забывать осуществлять ветеринарные осмотры.

При малейшем подозрении на заражение АЧС свинью необходимо закрыть на карантин и оградить от остальных животных. При необходимости отправить на убой, который можно производить только в специализированных местах.

Подготовила Марина ЛУСЕВИЧ