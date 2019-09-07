Победителем районного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2019» стала семья Хомяковых из Старой Буды Губичского сельсовета.
|
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
08.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Победителем районного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2019» стала семья Хомяковых из Старой Буды Губичского сельсовета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победителем районного сельскохозяйственного проекта "Властелин села-2019" стала семья Хомяковых из Старой Буды Губичского сельсовета. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)