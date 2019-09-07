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Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды

08.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Победителем районного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2019» стала семья Хомяковых из Старой Буды Губичского сельсовета.Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды
Властелином села-2019 стала семья Хомяковых из Старой Буды

 
 
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Победителем районного сельскохозяйственного проекта "Властелин села-2019" стала семья Хомяковых из Старой Буды Губичского сельсовета. ...
 
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