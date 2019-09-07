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Возле больницы в Витебске благодарные пациенты поставили скамейки
08.09.2019 10:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во дворе городской клинической больницы скорой медицинской помощи на проспекте Фрунзе появились удобные скамейки. Это — подарок медучреждению от благодарных пациентов. Правда, кто они — неизвестно.
Три скамейки с табличками «Сотрудникам БСМП от пациентов» появились в больничном дворе, на аллее, утром в пятницу. Теперь пациентам, а также навещающим их родным есть где отдохнуть. Раньше здесь не было места, где можно было бы посидеть.
В администрации больницы не знают, чья это инициатива. Но она определенно всем понравилась, и в медучреждении благодарны неизвестным благотворителям.
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Во дворе городской клинической больницы скорой медицинской помощи на проспекте Фрунзе появились удобные скамейки. Это - подарок медучреждению от благодарных...
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