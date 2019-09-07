Прощальный матч Василюка собрал 16,5 тыс рублей для Никиты, который живет футболом даже на костылях

Источник материала: Tut.by

7 сентября легендарный форвард брестского «Динамо» Роман Василюк официально завершил свою карьеру. Последний матч он провел с польской «Ягеллонией». Все деньги от проданных билетов Динамо-Брест перечислит в поддержку юного болельщика Никиты Полуянова , который после аварии лишился части левой ноги.



Фото: «Динамо-Брест»

В противостоянии с Ягеллонией брестчане уступили со счетом 1:2. Роман Василюк вышел на поле в стартовом составе и был заменен перед перерывом. В интервью каналу Динамо-Брест главный герой вечера не раскрыл своих дальнейших планов.

— Я ушел из игры, но не из футбола, — рассказал Роман.

Товарищеский спарринг между брестскими динамовцами и поляками посетил 5521 зритель. Билеты продавались по 3 рубля. Таким образом в помощь Никите будет перечислено около 16,5 тысяч рублей. Мальчик с отцом Николаем присутствовали на игре. В послематчевой беседе с TUT.BY папа Никиты рассказал, что игра сыну очень понравилась.

— Если бы еще и выиграли, — отметил собеседник.

Напомним, 9 мая этого года Никиту сбил МАЗ. В аварии мальчик лишился части левой ноги. Несмотря на травму, мальчик продолжает заниматься футболом и болеет за брестское «Динамо». Своему школьному тренеру он пообещал, что как только ему сделают протез, он придет на тренировку.



Никита на поле с мячом. Фото: «Динамо-Брест»