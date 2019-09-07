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Задержан третий участник разбойного нападения на женщину в Гомеле

08.09.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу около 20.00 в съемной квартире одного из домов по улице Максима Богдановича в Минске сотрудниками уголовного розыска Гомельщины при силовой поддержке бойцов Минского ОМОНа задержан третий участник разбойного нападения, которое произошло 2 сентября в Гомеле, сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.


Фото: Следственный комитет

— Задержанный третий участник, неработающий гомельчанин, 2001 года рождения, сообщил оперативникам о том, что после совершения разбоя скрывался в Российской Федерации у родственников. Однако вскоре приехал с матерью в столицу нашей страны. Они жили на съемных квартирах, которые меняли посуточно.

В ходе осмотра временного места жительства изъяты доллары США. Сегодня ночью, после проведения оперативных мероприятий, подозреваемый в совершении дерзкого преступления был арестован и водворен в СИЗО-1 города Минска.


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Напомним, 2 сентября примерно в 20.40 в милицию Гомеля поступило сообщение от жителей дома по улице Быховской, которые рассказали, что неизвестные избили женщину, затолкали ее в белый BMW и скрылись.

На розыск автомобиля были ориентированы все мобильные и пешие наряды. Разыскиваемый автомобиль был замечен экипажем ГАИ во время движения в сторону областного центра по трассе Чернигов-Гомель. Требования об остановке водитель иномарки проигнорировал.

Позже BMW нашли на улице Севастопольской. За рулем была женщина-владелец, 1984 года рождения. Она избита. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую, но перед этим она успела сообщить оперативникам необходимую информацию и приметы преступников.

Милиционеры с ОМОНом задержали одного из нападавших, 17-летнего гомельчанина. Позже женщина сообщила о некоторых подробностях произошедшего. В момент, когда она подъехала к дому, к ней подбежали трое неизвестных. Начали избивать, а затем затолкали в машину и вывезли в лес, где потребовали передать им деньги. В багажнике молодые люди нашли 5 тыс. долларов и направились обратно в Гомель. Заехав во дворы, они уперлись в тупик, бросили пострадавшую в машине и скрылись.

Вечером 3 сентября был задержан второй подозреваемый. Милиционерам поступила информация, что он купил автомобиль и собрался выехать из города. Его нашли. Когда молодой человек увидел служебный автомобиль милиции, то резко включил заднюю передачу и попытался скрыться, но был задержан. В салоне нашли деньги. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В субботу около 20.00 в съемной квартире одного из домов по улице Максима Богдановича в Минске сотрудниками уголовного розыска Гомельщины при силовой поддержке...
 
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