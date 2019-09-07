Что делать, если вы нашли чужой телефон и как сберечь свой

Источник материала: Газета Авангард

Как показывает практика, большинство краж, совершаемых в Республике Беларусь, приходится на мобильные телефоны. Обусловлено это, в первую очередь, беспечностью граждан, высокой стоимостью телефонных аппаратов, а также возможностью их сбыта.





Отдел внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома напоминает, что обеспечить сохранность мобильного телефона возможно, если:

→ не оставлять его без присмотра;

→ не давать звонить незнакомым людям;

→ не оставлять телефон в верхней одежде, которую сдаете в гардероб;

→ не носить аппарат в наружных карманах сумок, рюкзаков и других доступных для хищения местах;

→ не покупать телефонный аппарат с рук – он может быть краденым.

Помните! Наиболее надежным местом для ношения телефона являются внутренние карманы одежды.

Если все же пропажи телефона избежать не удалось, следует убедиться, что он был именно похищен, а не утерян, и незамедлительно обратиться в милицию.

Что делать, если вы нашли чужой телефон:

✓ если на нем не стоят блокировки в виде графического ключа, программа распознавания лица и отпечатков пальцев владельца, вы можете связаться с родственниками хозяина аппарата, выбрав номер из телефонной книги;

✓ не пытайтесь самостоятельно снять блокировку телефона, лучше сообщите о находке в отдел внутренних дел;

✓ если вы решили оставить себе найденный аппарат, помните, что, согласно ст. 10.6 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, за присвоение найденного заведомо чужого имущества предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа до 5 базовых величин. Если вы решите присвоить себе очень дорогую модель, придется отвечать по ст. 215 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или ареста. В случае, если вы стали свидетелем того, как гражданин забыл мобильный телефон в определенном месте, и не вернули его владельцу либо в ОВД, а присвоили себе, ваши действия могут быть квалифицированы как кража (ст. 205 УК Республики Беларусь).