Я живу в Сошице. Приезжий парень строит в полесской деревне органик-ферму - и эта история не про деньги

Источник материала: Tut.by

Знакомьтесь, Дмитрий Лутаев. Три года в деревне Сошица Березовского района Дима выращивает в своем огороде за домом овощи и фрукты без пестицидов, минеральных удобрений и ГМО. Цены на них выше, чем в супермаркете, спрос — ниже. Продукт для Беларуси пока нишевый. Дом на таких овощах не построишь, машину не купишь. И если бы Дима занимался органикой ради денег, то бросил бы давно — но ему же не ради денег, ему землю спасать надо. Да, его вклад в благое дело мизерный. Из десятков тысяч гектаров сельхозугодий Березовского района он защищает от химии всего один. Еще дадут землю — еще пару защитит. В масштабах планеты, страны или даже деревни Сошица это все ни о чем. Но сельскохозяйственных земель в мире становится все меньше, людей — все больше — и Дима решил спасать хотя бы то, до чего дотянутся руки. Гектар — так гектар. А вдруг, глядя на него, и другие задумаются.





Сошица — обычная проездная деревня. Въехал, посмотрел на деревянные колодцы, на бабушек в огородах, на одноэтажные деревянные домики разной степени сохранности, напитался сельским колоритом, уехал и забыл. Милый аборигенам уголок белорусского Полесья мало чем может заинтересовать визитеров. Странно, но именно здесь решил осесть бывший житель столицы Дмитрий Лутаев. Его деревенский дом находится недалеко от центра села, за высохшей сажалкой. С дороги его не увидишь — участок закрывает труднопроходимый забор из деревьев и хмызняка.

TUT.BY продолжает проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (временами даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, иногда — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где родился, вырос и остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

Дима встретил нас у обочины и провел по узкой тропинке к себе на органическую ферму. Нет, там не скачут по грядкам единороги и не блестит радуга над экологически чистыми помидорами. С виду органическую ферму от неорганической никак не отличишь.

— Раньше тут такой лес стоял, что дома не было видно. Все было заросшее, — рассказывает фермер и показывает на кучи дров, сложенные возле дома. — Я за три года, что здесь живу, еще ни разу дрова не покупал. Все, что лежит — это то, что наросло на огороде. Только в этом году я, считай, весь участок подготовил, распахал. Когда есть деньги, то нет проблем быстро все подготовить. А я начинал с чистого листа.





«Или сейчас, или никогда»

Путь в Сошицу для органического фермера был тернист, как высохшая сажалка у дома. Родился в Витебской области, учился в сельхозакадемии в Горках, а потом махнул в Швецию.

— Я когда учился в Горках, нашел шведскую программу подготовки по экологии. Там было все так хорошо написано, что я подумал: «Надо туда на практику поехать, поучиться». Написал профессору, он меня переадресовал к кому-то помоложе. Я сорвался из универа и поехал сам себе. Три месяца первого года я там как практику на ферме проходил. Жил в семье, общались как могли. Они знали только шведский и немецкий, я — английский. За месяц более-менее начал по-шведски разговаривать. Потом узнал, что в универе Упсалы есть курс по органическому сельскому хозяйству. Я туда поехал, работал и учился, — объясняет Дима, щелкая органические семечки со своего огорода.





После Швеции вдохновленный и просвещенный Дима вернулся в Беларусь поднимать родную целину органическими методами. Первое время работал в колхозе под Витебском. Затем жил и работал в Минске, занимался с партнерами бизнесом, связанным с органическими продуктами.

— Но взгляды разошлись, интересы разошлись — и три года назад я ушел. Подумал: ну, а что я теряю время, всегда же мечтал уехать в деревню. Или сейчас, или никогда.

«Если весной накосячил, то поймешь это только осенью»

По наводке друзей Дима попал в деревню Сошица. Проехал с председателем сельсовета по окрестностям, нашел подходящий участок, оформил документы, зарегистрировал личное подсобное хозяйство и начал готовить землю для выращивания органических овощей.

Для органики почва должна быть чистой, не загрязненной остатками химикатов, которые вносились в нее в предыдущие годы. Обычно, переходный период от неорганики занимает три года. Диме в этом плане повезло — его участок 20 лет был в запустении.

— Когда на органическую ферму приезжают инспекторы, они имеют право отобрать пробы любой продукции и сдать ее на исследование. Там проверяют на все химикаты, которые есть в базе. Есть примеры, когда у органических хозяйств на первом переходном году находили следы химии, которые кто-то вносил еще год назад. У органических фермеров нет предельно-допустимых концентраций по остаткам. Их не должно быть в принципе ни в каком количестве.

— А часто проверяют?

— Раз в год планово, и внепланово могут когда угодно приехать.





Первой органической культурой на участке Димы стал чеснок. Посадил, вырастил, собрал, оставил семена на следующий год. Хочется закончить мысль словами «получил профит» — но его тогда не было. А вот радость от первого органического урожая была. Ну и что, что чеснок?!

— Сложно было. Сельское хозяйство вообще штука сложная. Ты вкалываешь целый год, а урожай собираешь только раз. Отдачу видишь уже по прошествии сезона. Если весной накосячил, то поймешь это только осенью, когда уже ничего не поправишь.





Дима ведет нас мимо каркаса будущей теплицы, мимо засаженных подсолнухами грядок, деревянных вигвамов, обвитых ветками фасоли «Яська»… По словам фермера, органикой он занялся из идейных соображений:

— Все минеральные удобрения имеют кислую среду. Положи кристалл соли на дождевого червяка — и он умрет. Те поля, где вносится «минералка», стерильны. Там нет почвенной жизни никакой. Это такой субстрат, как минеральная вата. Для меня всегда природа была важна. Поэтому и органическое сельское хозяйство — единственно правильное. Лет 15 назад говорили, что органика не прокормит мир, что ничего не растет. Сейчас уже таких разговоров нет, посмотри на Швецию: у них 20% земли — это органика.

«Всегда органическая продукция будет дороже»

Постепенно количество пахотных соток на участке фермера увеличивалось. Сейчас на своей ферме Дима выращивает около 30 культур — да, уже не только чеснок. Под домом зреют помидоры черри, у северной границы наливаются соком арбузы и дыни, подсолнухи, лук, картошка, кукуруза. Сезон на ферме стартует в феврале, заканчивается в декабре.

— Мне тут все говорят: «Так ты овощи выращиваешь, так у тебя полгода отпуска». Да уж! В прошлом году у меня последний урожай шпината был 7 января, а уже 10-го февраля я сеял рассаду.





Дима — трушный органический фермер. У него даже специальный документ есть европейского образца, который подтверждает, что все его продукты выращены «без химии». Для этого он не просто вырастил товар по установленным стандартам органического земледелия, но и прошел сертификацию. Таких фермеров в Беларуси немного — всего несколько десятков.

— Почему так мало?

— Сложности с документами — раз. Вопрос сбыта — два. В любом случае органическая продукция будет дороже — и не потому, что я хочу с этого по-быстрому денег заработать.

— На экологически правильную Tesla?

— На электровелосипед только если!

— Так, а дороже почему?

— Ниже урожайность. Я для себя прикидывал по прошлому году: с картофеля была урожайность 260 центнеров с га. Это хорошо. Но я только начал тогда, были косяки в моей технологии и товарных было, грубо говоря, 50%. Когда земля пройдет полный круг севоборота, она уже будет совсем другая по качеству — и урожайность будет под 400. Первые пять лет все теряют в урожайности, получают сложности в виде документов, бумажек, согласований семян, разрешений на навоз, проблем с сорняками, вредителями, болезнями. Все несут расходы. Поэтому продукт получается дороже. Вопрос лишь в проценте удорожания. Это точно не в десятки раз и не в пять раз. В полтора раза обычно дороже получается.

— Ну и почем у тебя картошка?

— Рубль восемьдесят.

— А в гипермаркете?

— От 60 копеек до полутора рублей.





«Такие хозяйства, как мое, гипермаркетам неинтересны»

С недавних пор белорусские органические фермеры объединились в Консорцию органических хозяйств и создали интернет-магазин, через который продают свою продукцию.

— У нас была проблема со сбытом. Такие хозяйства, как мое, гипермаркетам неинтересны. Им необходимо, чтобы продукт был на прилавке каждый день, а мои объемы этого гарантировать не могут.





Оформленные через сайт заказы раз в неделю развозятся клиентам. Доставка работает только в Минске и окрестностях. В регионы доставлять органику пока не рентабельно.

Цены в интернет-магазине фермеры стараются не задирать. Один трехкилограммовый органический арбуз стоит 4,50 рубля, цветная капуста — 2 рубля, два кило сахарной кукурузы обойдется в 9 рублей, за килограмм огурцов просят 2,70, молодой морковки — три рубля.

— Если человек выбирает органику и считает, что это правильно, он начинает весь свой рацион переводить на органику. Во вкусе разница заметна. Если посадить один и тот же сорт на органике и на не органике, то на органике он будет вкуснее, — уверен Дима.

«Хочу через пару лет иметь со своего гектара 20 тысяч долларов»

На органическом земледелии быстро не разбогатеешь: в прошлом году «выручки было совсем мало», в нынешнем — хватает на текущие расходы и на минимальные инвестиции. Пока даже «папиццот» не выходит.

— По финансам я для себя ставлю цель через пару лет иметь со своего гектара 20 тысяч долларов выручки в год, — оптимистично заявляет Дима.

Когда хозяйство выйдет на проектный показатель выручки и выйдет ли — неизвестно, но для Димы эта история не только про деньги.

— Это наш единственный путь, если мы хотим сохранить эту планету. Звучит, конечно, пафосно, но это так.

— А руки не опускаются? Ты выкладываешься на своем гектаре, пытаясь сохранить землю — а за забором тонны удобрений вываливают на колхозные поля.

— Нет. А вдруг посмотрит один агроном, второй, что есть такое хозяйство и оно нормально работает, и задумается: «А почему бы и нет, давай и я попробую». Я делаю то, что могу сделать. Увидел кто-то, что это реально работает, вдохновился — супер. Кто-то съел здоровую морковину и решил для себя покупать органику — тоже отлично. Если я реально буду заморачиваться над тем, что где-то в мире или по соседству кто-то льет в землю какую-то заразу, то я буду всю жизнь ходить в депресняке. Согласись, лучше силы в полезную морковку вложить!